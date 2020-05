Soria dice que la gestión del Covid-19 de España "no aguanta una comparación" y afirma que Sánchez no tiene proyecto

En declaraciones a La Mañana de Cope Gran Canaria, que presenta Javier Benítez, añadió que la gestión del mando único en España "ha sido francamente mejorable" y que la información que aporta cambia "continuamente".

Por ello, no entendió que en cuanto al número de fallecidos por el coronavirus en España "un día sean 30.000 y otro día 27.000"; que "un día las mascarillas sean obligatorias y al otro día no"; o que al principio no hubiera problema en ir a manifestaciones masivas "y que al día siguiente del 8M sí".

"Todo eso -continuó- ha producido una confusión que creo que deja mucho que desear por parte de la gestión del Gobierno porque no olvidemos que hay un mando único y, por lo tanto, la responsabilidad de las CCAA en esta materia es mucho más limitada que la responsabilidad del Estado".

ASEGURA QUE SÁNCHEZ "NO TIENE PROYECTO" PARA EL PSOE NI PARA ESPAÑA

Cuestionado sobre si ve futuro al Gobierno, Soria expuso que Pedro Sánchez no tiene proyecto para su partido y que una muestra de ello "es la situación del PSOE, un partido que ha sido muy importante y que ha hecho cosas muy importantes para España".

"Pero en estos momentos no están teniendo suerte con su secretario general porque no tiene proyecto de partido y, en tanto presidente del Gobierno, tampoco lo tiene para el país", insistió.

Sin embargo, el exministro comentó que el socio de gobierno del PSOE, Podemos, sí que tiene un proyecto para España, "que es cargarse el régimen político de la transición, sustituir la monarquía parlamentaria por una república y, en última instancia, instaurar un régimen chavista-comunista".

"Esto no lo digo yo, sino que hay que repasar las declaraciones de los dirigentes de Podemos", explicó para añadir que el hecho de que para que Sánchez se "mantenga en el poder" acepte el apoyo de Podemos hace que el presidente esté apoyando a la formación morada "en su proyecto de instaurar ese régimen aquí en España".