ASUR logra el Premio ABC Solidario 2020 'Voluntariado Universitario' por su labor de apoyo escolar a menores

En su decimosexta edición de los galardones ABC Solidario, este diario ha reconocido "el esfuerzo solidario de cinco proyectos y entidades que han volcado su generosidad en mejorar la vida de niños y mayores en España y fuera del país". Entre ellos, ASUR ha merecido el único premio concedido en la categoría de Voluntariado Universitario.

Ayuda Social Universitaria de La Rioja (ASUR) es una asociación sin ánimo de lucro que coordina el voluntariado en el ámbito de la Universidad de La Rioja. Su proyecto más relevante en los últimos años es el 'Programa de apoyo escolar a menores en desventaja educativa', que se lleva a cabo en varios centros de titularidad pública de Logroño.

ASUR moviliza y forma, gracias a esta iniciativa, a más de un centenar de alumnos de la Universidad de La Rioja que desempeñan labores de apoyo con escolares en situación de vulnerabilidad, de entre los cinco a los quince años de edad.

Carlos Villar Flor, presidente de ASUR, reconoce que en el curso 2019-2020 la asociación ha alcanzado la cifra más alta de voluntarios de sus casi veinticinco años de historia: más de 150 estudiantes procedentes en su mayoría de los Grados de Educación Infantil, Primaria y Trabajo Social pero también de Derecho, Estudios Ingleses, Geografía e Historia, Químicas y GADE.

Este hecho muestra una creciente diversificación en los estudios a los que se adscriben quienes realizan labores de voluntariado. A lo largo de los casi veinticinco años de andadura de ASUR, más de 2.000 personas, mayoritariamente estudiantes de la Universidad de La Rioja, han formado parte de esta red de voluntariado universitario.

En este tiempo, Ayuda Social Universitaria de La Rioja ha impulsado la participación de la comunidad universitaria en diversos proyectos solidarios a través de la acción social voluntaria. Por esta labor, en 2011 recibió el Premio 'Un alma solidaria' que otorga el Diario La Rioja.

Antes de la declaración del estado de alarma, los voluntarios de ASUR realizaron su labor solidaria en el Programa de Acompañamiento Educativo a Menores en los CEIP Caballero de La Rosa, General Espartero, Duquesa de la Victoria; y en los IES Comercio y Batalla Clavijo.

El voluntariado se llevó cabo también en Grupos Interactivos de la Comunidad de Aprendizaje Caballero de la Rosa, el programa propio denominado 'Cofre de Los Sueños' y en campamentos urbanos en colaboración con ARPA-Autismo.

VOLUNTARIADO EN EL CONFINAMIENTO

Durante la presente etapa de confinamiento el voluntariado no ha cesado, si bien se ha tenido que adaptar a la modalidad virtual. Así, voluntarios de ASUR han colaborado con los centros educativos en la elaboración de videos de apoyo al alumnado, han dado apoyo educativo dentro de la iniciativa comunitaria del Barrio Madre de Dios 'Logroño Comunitario'; y, también, apoyo digital (elaboración de videos, tutoriales, etc.) en la comisión 'Infancia y juventud' del ICI para enseñar a familias de alumnos cómo entrar en blogs de los colegios, utilizar los dispositivos electrónicos facilitados por del Gobierno de La Rioja, etc.

En función de las medidas que se acuerden en estos días, ASUR seguirá ofreciendo este apoyo educativo en el verano, bien como refuerzo en los centros educativos, bien mediante campamentos urbanos, o en la modalidad que resulte más conveniente.

El voluntariado constituye un gran valor social como acto de participación ciudadana, pues aporta un valor añadido a la sociedad con su acción solidaria. Por ello, es necesario reconocer la implicación del colectivo universitario, en su mayoría formado por jóvenes, representando uno de los valores asociados a la Universidad como es su interrelación y vinculación con la sociedad.