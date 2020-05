Quién es quién en el clan Kardashian

Son unas de las familias más famosas de Estados Unidos. Polémicas, escándalos y éxitos son algunas de sus señas de identidad. Una fama que ha trascendido fronteras y ahora, el próximo 1 de junio, el clan Kardashian llega a Netflix para amenizar la cuarentena.

Millones de personas han podido conocer su vida a través de su propio reality show, Keeping up with the Kardashian. Cada movimiento o elección se convierte en una noticia viral, por eso, son las nuevas reinas de la pequeña pantalla, aunque hace falta un árbol genealógico para conocer a las Kardashian-Jenner.

Kris Jenner, la 'momanager'

La matriarca de la familia estuvo casada hasta 1990 con Robert Kardashian, abogado de O.J. Simpson y con el que tuvo cuatro retoños: Kourtney, Kim, Khloé y Rob. Tras su divorcio por una supuesta infidelidad, decidió empezar una relación con el deportista Bruce Jenner (actualmente Caitlyn Jenner), con quien tuvo otras dos hijas: Kendall y Kylie Jenner. Se separaron en 2013.

Ahora, convertida en una empresaria de éxito y productora de su propio reality, es una de las protagonistas indiscutibles. Su actual relación sentimental con Corey Gamble, manager de Justin Bieber, 35 años menor que ella, la situó en el ojo del huracán. Sin duda, la matriarca ha sabido rentabilizar y llevar las riendas de su vida y la de sus hijas.

Kourtney, la primogénita

Es uno de los personajes más desconocidos por el público. Ella y su hermano son los únicos graduados de su familia. Su expareja es Scott Disick, un empresario de Los Hamptons, con quien tuvo tres hijos: Mason, Penélope y Reign.

Aunque ahora tiene una buena relación con el padre de sus hijos, Kourtney rompió su relación con el novio de Sofia Richie por engañarla con otras mujeres, unas infidelidades que se hicieron públicas durante la grabación del programa.

Kim, la más mediática

Tal vez sea la responsable del éxito de su familia. Saltó a la fama gracia a un vídeo pornográfico en el que ella y su entonces novio, el rapero Ray J, eran los protagonistas. En el año 2007 la cinta se filtró y muchos aseguran que fue su propia madre quien deliberadamente fue la responsable de que ese vídeo viese la luz.

Desde hace seis años está casada con Kanye West, con quien tiene cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Salm, estos dos últimos por gestación subrogada. La influencer abarca una fortuna de más de 300 millones de euros, a través de sus compañías de belleza, líneas de ropa o su propia marca de maquillaje: KKW BEAUTY.

Khloé, la rebelde

Es una de las hermanas más polémicas. En la primera temporada fue condenada a 30 días en prisión por violar su libertad condicional, después de cometer un delito de conducción temeraria tras estar bajos los efectos del alcohol.

Estuvo casada con el jugador de baloncesto Lamar Odom, quien estuvo al borde la muerte tras sufrir una sobredosis, unos duros momentos en los que Khloé no se separó de su lado. En 2013 firmaron el divorcio y empezó a salir con Tristan Thompons, padre de su única hija: True. Pero la suerte no le sonrió, y rompió con el jugador después de descubrir que le había sido infiel con Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner y hermanastra de Khloé.

Rob, el único hombre de la familia

Es el integrante del clan de más bajo perfil. Aunque nunca ha querido formar parte, es imposible que pueda escapar de la televisión. Tuvo una escandalosa relación con Blai Chyna, aunque terminó mal. La expareja tiene una hija en común: Dream.

Kendall, la modelo

Es hija de Kris y Caitlyn Jenner. Codiciada por la gran mayoría de marcas, Kendall Jenner es una de las modelos mejor pagadas en la actualidad. Aunque uso la televisión como plataforma para ser una estrella, decidió desvincularse y abrirse un hueco dentro del mundo de la moda.

En el año 2015 desfiló para Victoria Secret. Muy celosa de su vida privada, a penas se le conocen relaciones sentimentales. Se rumoreó que salió con el cantante Harry Styles, Justin Bieber o ¡Nick Jonas! Su última relación fue con el jugador Ben Simmons. Si algo no pueden negar esta familia es que sienten devoción por la NBA.

Kylie, la billonaria más joven del mundo

La benjamina de la familia no tiene nada que enviar a sus hermanas. Con tal solo 21 años fue elegida por la revista Forbes como "la billonaria que se hizo a sí misma más famosa del mundo", gracias a su marca de maquillaje: Kylie Cosmetics.

Ahora es íntima amiga de la cantante Rosalía, pero cuenta con un extenso círculo de amistades. Salió con el rapero Tyga, y tras su ruptura empezó una relación con Travis Scott, padre de su hija Stormi, quien apunta a maneras y parece que va a convertirse en unas de las influencers más jóvenes del momento.