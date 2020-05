Kris Jenner detalla su intensa vida sexual con Corey Gamble

Kris Jenner y su novio, Corey Gamble, iniciaron su relación sentimental en 2014. La matriarca de las Kardashian encontró el amor junto al empresario, después de su ruptura con Caitlyn Jenner, quién se sometió a una operación de reasignación de sexo.

A pesar de la diferencia de edad que existe entre la pareja ( 25 años), ambos se complementan fantásticamente y parece que la diferencia de edad no es un impedimento para ellos. Por eso, la momanager confesó que su vida sexual es muy activa.

"No sé lo que me pasa, pero creo que no es normal porque siempre tengo ganas, ya me entiendes", confesó en una entrevista. Pero no es la primera vez que Kris Jenner habla de ello, ya que durante la emisión de su reality show, Keeping up with the Kardashian, comentó "no paramos de tener sexo".