Coronavirus.- Mercadona incrementa un 60% la venda de formatge ratllat per l'augment de plats elaborats a casa

Entre l'assortiment de formatges ratllats elaborats pel Proveïdor Totaler Lafuente a Heras (Cantàbria), destaca la Mozzarella Ratllada, generalment utilitzada per a pizzes i paninis; el Ratllat 4 Formatges, usat sobretot per a fondre i gratinar plats com lasanyes o canelons; i la Ratllada Pols, emprat generalment per a la pasta, ressalta la companyia en un comunicat.

Així mateix, destaca el Ratllat Fondre, elaborat pel Proveïdor Totaler Entrepinares a Valladolid, utilitzat per a gratinar i fondre en aquelles receptes on es busque un plat amb toc gratinat.