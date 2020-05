Saray regresó a 'Masterchef' tras su bochornosa expulsión y sus ataques al programa: "Me dio una embolia mental"

No se la esperaba, pero acudió a la cita. Tras su abrupta salida, una de las más bochornosas de la historia del programa, Saray volvió este lunes a MasterChefpara intentar entrar en la repesca, que finalmente fue fallida ya que ninguno de los exconcursantes encandiló al jurado para tener una segunda oportunidad de cara a la competición.

La polémica concursante, que fue expulsada de manera fulminante por presentar un plato con una perdiz sin desplumar ni cocinar que, además, motivó la furia del jurado.

Jurado contra el que después cargó duramente. También contra el programa, poniendo en duda su proceso de selección incluso.

Sin embargo, este lunes regresó a las cocinas del talent de La 1 para intentar ser repescada. "Confieso, Saray, que me sorprende verte aquí", admitía Jordi Cruz cuando la vio en la terna de nuevos aspirantes.

Entonces, ella pidió perdón. "Me siento supermal, me arrepiento tanto de haber sido tan tonta. Quiero que se vea a la verdadera Saray, no a aquella estúpida. Me dio como una embolia mental", aseguró la cordobesa.

Finalmente, tanto Saray como el resto de expulsados se quedaron a las puertas de una segunda oportunidad, ya que los jueces eligieron a un aspirante anónimo.