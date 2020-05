Sara Lúa es expulsada de 'MasterChef 8', que cuenta con una inesperada incorporación

La que parecía una de las aspirantes más competentes de MasterChef 8, terminó su trayectoria en el concurso este lunes. Ocurrió de una forma especialmente inesperada, pues comenzó el programa siendo, junto a Luna, la mejor de la primera prueba, donde prepararon un plato con los ingredientes que no les habían robado previamente sus compañeros.

Por ello, las dos concursantes fueron capitanas en el reto por equipos en exteriores, donde cocinaron unos menús diseñados por el piragüista Saúl Craviotto. Además, en esta prueba se suponía que iban a repescar a uno de los concursantes anteriormente expulsados. No faltó ninguno de ellos, ni siquiera la más polémica, Saray, que se mostró arrepentida por su anterior actitud en el programa.

Sin embargo, ni sus palabras ni las preparaciones de todos los candidatos para la repesca convencieron al jurado, que decidió no reincorporar al talent culinario a ninguno de ellos. Pero esto no significa que no entrase nadie nuevo.

En el último reto, ya en el plató, el equipo perdedor tuvo que cocinar en parejas con una compañía imprevista: la de personas que participaron en las pruebas de selección, pero que no llegaron a entrar en el concurso. Esto se debe a que, según los jueces, los concursantes no estaban mostrando esfuerzo suficiente, algo que no sentó nada bien a Andy.

"Es un insulto cuando soy la persona más competitiva que hay aquí, no estoy de acuerdo con ustedes. Es completamente injusto y vergonzoso", comentó indignado. Pero paradójicamente, resultó uno de los concursantes veteranos más beneficiados de la prueba.

La expulsión de Sara Lúa

Esta consistió en replicar un helado diseñado por la mexicana Alejandra Rivas, que combinaba varias técnicas que, aunque a priori parecían sencillas, llevaron a varios concursantes por el camino de la amargura. Tal es el caso de Sara Lúa, que fue expulsada: "Lo veo justo, me voy contenta y muy feliz. Creo que MasterChef va a cambiar mi vida en cuanto salga, y que va a ser para bien".

¿Qué te ha parecido la expulsión de @SaraLuaMChef8? Vuelve a ver los mejores momentos del séptimo programa, entra: https://t.co/o38BOFRQTI#MasterChefpic.twitter.com/R8QOHcVff1 — MasterChef (@MasterChef_es) May 25, 2020

Al que no le pareció nada justo fue a Iván, que rompió a llorar y dijo: "No me gusta esto". Pero de la prueba también salieron valoraciones positivas y, en consecuencia de estas, una nueva incorporación. Se trata de Carlos, el compañero de prueba de Andy, un comercial gaditano de 41 años que de la emoción no pudo "ni hablar".