Saray presenta un plato con una perdiz sin desplumar ni cocinar y es expulsada de manera fulminante de 'MasterChef'

En esta temporada de MasterChef, los espectadores de La 1 están viendo acciones nunca vistas antes el concurso culinario, desde una doble expulsión en la segunda semana a presentaciones que hacen avergonzarse al jurado.

Este lunes, Saray fue expulsada de manera fulminante del programa por presentar un plato con una perdiz sin desplumar ni cocinar, algo que desató la furia del jurado, sobre todo de Jordi Cruz.

La cordobesa llevó su plato al jurado, que no pudo ocultar su sorpresa al ver que contenía al ave encima de una salsa: "Te voy a ser franco, no he visto lo que has hecho, pero que le faltes el respeto a mí, a tus compañeros, al programa y a las 28.000 personas que se han presentado al casting... Evidentemente, no se puede hacer".

"Entiendo que te rindas y no quieras cocinar, pero lo que le has hecho a este producto no tiene justificación ninguna", añadió el chef catalán.

La tensión saltó cuando la concursante quiso intervenir para decir que no se había reído de ellos, pero Cruz exclamó: "No he acabado de hablar. Ni se te ocurra abrir la boca porque no tienes nada que decir hoy".

"Nos hemos equivocado absolutamente contigo, y me sabe mal. Creo que es la vez que más hemos equivocado a la hora de dejar a alguien por esa puerta en ocho años", señaló el cocinero.

Ella intentó defenderse y señaló que "que se me quitaron las ganas de todo al ver al ave moribunda y al tener solo 20 minutos para cocinar", pero Pepe Rodríguez la respondió: "He estado correcto contigo al decirte que no presentaras ese plato, no te mofaras. Has demostrado que no eres inteligente".

"Vienes aquí con la gracia que piensas que tienes tú a hacer esta idiotez. ¿Qué necesidad? No te puedo decir más", añadió el chef.

Jurado de 'MasterChef'. RTVE

Samantha Vallejo-Nágera quiso saber si tenía que decir algo más, y la cordobesa se justificó: "Desde que me disteis el delantal negro me bloqueé, me sentí mal y no quería seguir en el programa porque veía que mi destino estaba marcado".

"Me produce repugnancia pelar un pájaro de esos", comentó, pero no pudo continuar porque Cruz la volvió a cortar: "Es lo que te decía de la poca vergüenza. Estos chicos que tienes detrás tuya han entrado con un delantal blanco".

Y el chef continuó diciendo que "Andy les ha mandado a eliminación y, aun así, han hecho todo lo posible para presentar a este jurado un plato decente. Un compañero tenía el mismo producto que el tuyo, que no sabía cómo utilizarlo y lo ha limpiado en dos minutos y medio".

El chef dio por concluida la conversación y afirmó: "Te agradecería que te quitases ese delantal, que no mereces ni el negro, y que cruces esa puerta ahora. Adiós".

Saray guiñó un ojo mientras soltaba un "bye, bye", tarareaba una canción, les lanzaba un beso y se marchaba por la puerta de MasterChef, no sin antes elevar un brazo muy flamenco y soltar un "olé" al cruzar la puerta de salida del concurso.

Saray se despide, en 'MasterChef'. RTVE

"La verdad es que me encuentro bien porque estoy liberada. Ya me voy a mi casa y feliz contenta de estar con los míos. Pienso que no le he faltado el respeto a nadie en absoluto", afirmó. "

"Tampoco hay un drama, ni es el fin del mundo, ni se ha muerto nadie... No era la forma con la que esperaba irme de Masterchef, pero bueno, ha sido así y las acepto como vengan", concluyó.