Saray carga duramente contra el jurado tras su abrupta salida de 'MasterChef' y apunta a un 'reality': "Me encantaría"

Saray, protagonista absoluta de la última entrega de MasterChef, en la que fue expulsada de manera fulminante tras enfrentarse al jurado y a algunos de sus compañero y, finalmente, presentar un injustificable plato de una perdiz sin desplumar, ha hablado después de su abrupta salida del talent.

En una extensa entrevista para la web de RTVE, la cordobesa no ha dudado en cargar contra todos.

"Están esperando a que hagas algo malo para pegarte tres palos en la espalda y terminarte de hundir. Y a mí eso la verdad es que no me gusta. A mí me gusta que, si me tienen que decir las cosas, me las digan con una sonrisa en la cara y que me lo digan con un poco de cariño", dijo de los tres jueces, matizando eso sí su encontronazo con Jordi Cruz, el más duro con ella. "Aunque es muy perrillo y muy malo, en el fondo sé que me tiene cariño. Te lo juro de verdad, que lo sé. Pero también se pasa mucho. Me dijo la otra vez: Saray tienes el paladar de una alcantarilla...¿perdona? Y ahora yo me tengo que callar. Y yo me tengo que callar porque ellos son el jurado: no, no, no...".

A pesar de todo, de su salida, de su expulsión y de sus encontronazos con sus compañeros, a los que también hace un traje, volvería a hacerlo. "Si te digo la verdad, sí, lo volvería a hacer", confiesa.

A este respecto, sostiene: "No tengo el comportamiento de la infanta Leonor, qué hago, soy así. Soy una persona al natural como el atún. No puedo fingir. Es que yo soy La Saray. Quien me quiera bien, y quien no, carretera y manta".

Una vez fuera, lo que no descarta es opositar para la repesca. "Voy a ir a la repesca y como me cojan le va a dar un dolorcillo a más de uno. Me encantaría entrar en la repesca sólo por ver sus caras, se morirían todos". También pone el punto de mira en futuros realities, y lo deja claro: "Me he dado cuenta que encanta el mundo de la comunicación y la televisión. Veo una cámara y me vuelvo loca. Me encantaría hacer un reality o un programa de televisión".