Isa Pantoja muestra la rutina alimenticia que ha ocasionado su cambio físico: "Solo es cuestión de aprender a comer"

Isa Pantoja se ha pasado al movimiento realfooding. La hija de Isabel Pantoja ha aprovechado la cuarentena para trabajar y obtener nuevos hábitos alimenticios. Ahora, convertida en una influencer healthy, ha querido mostrar a sus seguidores su rutina diaria.

La joven empieza el día con una tostada de pavo y un kiwi, además de agua con limón para estar bien hidratada. "Es importante beber dos litros de agua al día. Me tomo agua templada con limón. Es un antioxidante y ayuda a eliminar toxinas", comenzó explicando.

Para comer, la influencer optó por un plato de arroz, hamburguesa de zanahoria o verduras. La clave es no abusar de los carbohidratos, pero ella asegura que comiendo sano puede mantenerse en su peso ideal.

Además, mostró su rincón secreto, donde guarda el chocolate y los dulces. "Como pruebe una onza, me tengo que comer toda la tableta. No pasa nada por comer, hay que ser feliz", bromeó. "Para que veáis que no es una dieta estricta ni nada del otro mundo. Simplemente es cuestión de aprender a comer".

A medía tarde se prepara un batido energético de "plátano, crema de cacahuete, leche desnatada, que puede ser también de arroz o avena", y empieza con el entrenamiento: abdominales, hipopresivos o glúteos, una rutina para tonificar el cuerpo. Y para cenar, un plato con menos cantidad. "Por la noche deberíamos comer menos de lo que solemos tomar. Salmón, lechuga y un cacito de proteína de chocolate", apuntó.