Kiko Rivera e Isa Pantoja revelan sus secretos en una videollamada llena de sinceridad y confidencias

Ahora que por fin ya está todo solucionado en la familia, que ambos comprendieron que había llegado el momento de aparcar las diferencias y hacer lo posible por la reconciliación que llegó a mediados de febrero, Kiko Rivera y su hermana, Isa Pantoja, aprovechan el tiempo que han estado lejos el uno del otro.

Obviamente, y debido a que a pesar de las menores restricciones, el confinamiento sigue vigente, la manera que han encontrado de hablar entre ellos ha sido con la participación de la colaboradora de televisión en el espacio que el DJ se ha creado durante la cuarentena para hacer entrevistas a rostros conocidos.

Justo ha venido a ser en el Día de la Madre cuando ambos se pusieron de acuerdo para realizar esa conexión en directo en la que han dado cuenta de lo bien que se llevan desde que solucionaran sus desavenencias e incluso han llegado a revelar secretos y confidencias que de otra forma quién sabe si hubieran llegado a ver la luz.

Después de un comienzo muy familiar con Ana y Carlota, las hijas de Kiko e Irene Rosales, saludando a su tía, y el pequeño Alberto haciendo lo propio con Chabelita, entró un momento Asraf en pantalla, momento que aprovechó para bromear Kiko Rivera con un "Menudo pelos tienes", acuciándole a que pase por peluquería en cuanto pueda.

"A ver quién de los dos conoce más al otro. El que pierda le tiene que invitar al otro a cenar", decía después de esto el hijo de Isabel Pantoja a su hermana, retándola, a lo que Isa se mostraba algo dudosa: "A ver qué preguntas".

Eso sí, antes de empezar, claro, la felicitación de rigor: "Yo también te quiero felicitar por ser una madre estupenda y criar a tu hijo maravillosamente bien. Te quiero muchísimo, nunca lo olvides. Mamá que nos estará viendo vamos a felicitarla por aquí. Te queremos mucho. A ver si pasa todo esto y podemos ir a verte".

Entre unas cosas y otras, hemos descubierto las profesiones con las que soñaban de niños: Kiko Rivera quería ser entrenador de fútbol, mientras que Isa siempre tuvo en mente estudiar la carrera de veterinaria. Los dos pensaban que este tiempo está siendo "duro" y de hecho a él y a su esposa les está haciendo discutir "un poquito", al contrario que Isa y Asraf.

También Kiko se sinceraba sobre la razón de haber cogido unos kilos de más: "No es para ponerse así, es que no me muevo". Eso derivó en la vestimenta: Kiko suele ir por casa en ropa cómoda, usualmente chándal, aunque evita el pijama (y duerme con calcetines), mientras que Isa se arregla incluso aunque no vaya a salir de casa.

Y sin embargo, las revelaciones no quedaron ahí, pues de ahí pasaron al futuro. "Me veo teniendo que viajar menos y convirtiéndome en promotor de eventos", afirmaba el primogénito de la cantaora sobre su porvenir laboral, así como no tenía reparos en decirle a su hermana que a ella la ve junto a Asraf con un hijo en común y viviendo en Miami.

Sin embargo, Chabelita solo desmentía una de las dos cosas: "Me veo aquí, en El Puerto [de Santa María], en Cádiz o Sevilla, en un sitio tranquila. Con la carrera y el negocio montado". Una respuesta lógica si tenemos en cuenta que recientemente anunciaron sus planes de boda ella y su pareja.

Luego han pasado al terreno culinario, en el que Isa P. ha asegurado qué ocurre cuando va a visitar a la abuela de su hijo: "Cuando voy a Cantora, mamá siempre me dice: 'Ha venido tu hermano y ha pedido su comida favorita... papas con carne".

Kiko Rivera se reía, aunque reconocía que en los fogones hace otros platos. "Tengo a mis amigos de arroz con pollo hasta aquí", bromeaba, a la par que reconocía la tarta de queso como su postre favorito (el de su hermana, brownie de chocolate).

El hermano mayor se autoconsideró vencedor de la prueba, a pesar de que ambos habían confesado sus canciones favoritas: Kiko eligió Keep on movin', de Five, mientras que Isa Pantoja eligió al grupo Black Eyed Peas: "Me sé casi todas las canciones".

"He ganado y me debes una cena. Ya te diré dónde", decía, quizá para no tener que pagar él, dada su delicada situación económica, como él mismo declaró recientemente debido a la crisis del coronavirus: "Me ha pillado sin ahorros y vivo de la ayuda del Gobierno".