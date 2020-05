Zaragoza.-Serrano tiende la mano a la izquierda para aprobar la venta de suelo para complejo hospitalario

"Tiendo la mano a la izquierda porque es una oportunidad y es una cuestión de ciudad que se necesitará seguir hablando aunque haya una mayoría suficiente".

Víctor Serrano ha hecho este anuncio después de que en la comisión plenaria de Urbanismo todos los grupos de izquierda votaran en contra de la aprobación inicial de este expediente urbanístico, que ha salido adelante con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, aunque se tendrá que volver a someter a aprobación definitiva en unos meses tras el periodo de exposición pública.

La parcela pública se ubica al final de la avenida Gómez Laguna, en la parte trasera del Estadio Miralbueno-El Olivar y de la cooperativa de taxi. Tiene 20.000 metros cuadrados de superficie, una edificabilidad de 30.000 metros cuadrados, generaría unos 500 empleos cualificados del ámbito sanitario, tras una inversión de unos 120 millones de euros y una plusvalía al Ayuntamiento de unos 15 millones de euros que, tras descontar los costes de urbanización se quedarían en unos 10 millones de euros, ha resumido Serrano.

En rueda de prensa, el consejero municipal de Urbanismo ha declarado tras la aprobación inicial sentirse "especialmente satisfecho" con que este proyecto eche a andar porque se consigue que las necesidades de la ciudad "estén en el centro del debate político y que haya grupos sanitarios que apuesten por Zaragoza".

Ha precisado que el Gobierno de la ciudad apuesta por realzar la ciudad para dejar claro: "no hacemos una apuesta por la sanidad privada, sino por la generación de empleo y queremos que sea la iniciativa privada la que apueste por Zaragoza y no al revés".

PÚBLICA-PRIVADA

"Hemos sabido anticiparnos y centrar las prioridades en la ciudad y dotarnos de recursos para el futuro, tanto de la inversión que supondrá la venta del suelo, que será para obras del capítulo 6 como las necesidades futuras de la ciudad", ha aseverado.

Tras señalar que será un hospital de primera magnitud desde el punto de vista de la vanguardia en tecnología y recursos, ha asegurado que "colaborará" con otras instituciones de la ciudad en desarrollar proyectos de investigación que redunden en interés público.

"La gran importancia es su utilidad pública y no se antepone lo privado a los público. Una cosa tiene o no desde el objetivo público de la misma y no porque la iniciativa privada vaya a concurrir o no", ha indicado.

"Un hospital privado tiene interés público en la generación de empleo y riqueza y la sanidad privada ha colaborado en la pandemia porque es determinante a la hora de establecer las ratios para ver si se sale antes o no de la desescalada", ha añadido.

A colación, ha subrayado que el proyecto recoge que la sanidad pública "tiene preferencia", además de mostrarse a disposición del Gobierno de Aragón para desarrollar los equipamientos sanitarios que demande al Ayuntamiento de la ciudad.

AL PSOE

Víctor Serrano ha recalcado que este proyecto tiene "interés público desde el origen de su utilidad pública, que no colisiona con la sanidad publica, que para este Gobierno de Zaragoza "es de absoluta preferencia sobre otros sistemas sanitarios".

A su parecer, el debate entre sanidad pública o privada "no tiene nada que ver con una infraestructura moderna de primer nivel que "queremos que venga a Zaragoza porque si se pierde la oportunidad encontrará acomodo en otra ciudad de España", ha alertado.

Por ello, ha pedido a los grupos de izquierda que se replanteen su postura de "visión partidista" de la ciudad. Tras asegurar que el Grupo Quirón "no es el único interesado" en el proyecto ha dicho no entender que el PSOE considerara hace cinco años que era bueno que este grupo hospitalario se implantase en la ciudad, en una operación en el entorno de la Romareda, y ahora, en plena pandemia no lo sea.

Sobre declaración de interés general por parte del Gobierno de Aragón de este proyecto ha recordado que lo tiene que promover el promotor y hasta que no se sepa a quien se adjudican los suelos no se puede avanzar. "Lambán ha mostrado aprecio por la independencia de los poderes locales y un proyecto como este para crear empleo creo que si es de interés general, pero lo digo a título personal".

Ante las reticencias del PSOE a dar su voto afirmativa a esta modificación parcial del PGOU, que consideran sería blanquear el apoyo de Vox a este proyecto, Víctor Serrano ha subrayado que los socialistas han reconocido las "largas" conversaciones para explicar este proyecto. "No entiendo ese reproche. El PSOE haría bien en anteponer los intereses de ciudad a cualquier otro".

REHABILITACIÓN

Víctor Serrano ha asegurado que no está decidido el destino del dinero que se obtenga por la venta de suelo y se hablará en la Comisión por el futuro de Zaragoza porque la ciudad "tiene un montón de necesidades y la rehabilitación de vivienda puede ser una, pero no exclusivo, ni excluyente y hay que ponerse de acuerdo en las cifras".

"Estamos dispuestos a llegar acuerdos y consensuar acuerdos potentes con el PSOE". No obstante,, les ha recordado que cuando los socialistas hablan de "inversiones Covid" tienen que saber que la ley exige que tiene que ir a capítulo 6 a inversiones.

"Hemos venido a transformar la ciudad con las oportunidades que nos ofrezca y atender las necesidades de los ciudadanos y no a tener proyecto parados durante años como Averly".

Ha dicho que el plan especial de regeneración integral del entorno de la calle Pignatelli es una prioridad del equipo de gobierno sobre el que ha avanzado que habrá novedades pronto y la finalidad es habilitar espacios públicos para que sean de mayor calidad y tener una ciudad más descongestionada y avanzar en movilidad. "La rehabilitación urbana y de vivienda serán unos de los escenarios a potenciar en mayor medida".

Finalmente, ha señalado que no se han toado decisiones presupuestarias, como tampoco por el Gobierno de Aragón, ni las principales empresas de España porque "hasta que no se sepa la dimensión del agujero solo se puede trabajar en varios escenarios".