Lambán pide que el medio rural de Aragón incorpore medidas de la Fase 3

Así lo ha señalado Lambán en la rueda de prensa de este domingo tras participar en la undécima videoconferencia de dirigentes autonómicos con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para abordar la recuperación por la pandemia del coronavirus.

El líder autonómico ha explicado que ha trasladado esta petición al presidente de España y que éste "ha respondido afirmativamente" a la cuestión que afectaría a las localidades de menos de 10.000 habitantes.

No obstante, Lambán ha indicado que aunque ya ha traslado esta idea a Sánchez y que mañana se la comunicará al Ministerio de Sanidad, es el Gobierno de España el que debe decretar cuándo se producen estos cambios. "Nosotros tenemos la capacidad de responder pero quien toma las decisiones es el Gobierno de España", ha apostillado.

Además, el presidente aragonés ha solicitado que de la forma "más inmediata posible" se permita el tránsito de personas entre las tres provincias de la comunidad. A su juicio, esto permitiría que algunos estudiantes que abandonaron sus alojamientos universitarios cuando se declaró el estado de alarma puedan volver a recoger sus posesiones, así como que los ciudadanos puedan desplazarse a segundas residencias fuera de la provincia.

Asimismo, Lambán ha avanzado que el Ejecutivo regional, a través del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, autorizará que los espacios de la hostelería aragonesa puedan tener una ocupación de hasta el 50% en la Fase 2 de la Desescalada, que entra en vigor a partir de este lunes, 25 de mayo, en la comunidad autónoma.

SATISFACCIÓN POR EL CAMBIO DE FASE

El presidente de la comunidad ha asegurado que Aragón "se puede declarar satisfecha" porque "como consecuencia del magnífico esfuerzo realizado conjuntamente por la sociedad, el servicio aragonés de salud y los servicios sociales hemos conseguido pasar de manera íntegra a la Fase 2 de la vuelta a la normalidad".

Lambán ha calificado el cambio de fase de "éxito" para la comunidad pero ha llamado a no bajar la guardia. "El coronavirus será una amenaza latente hasta que tengamos una vacuna y por tanto cualquier relajamiento de las normas de distanciamiento y seguridad es una absoluta irresponsabilidad. Sería echar por tierra el magnífico esfuerzo realizado hasta hoy", ha sostenido.

El presidente se ha congratulado de que el pasado jueves algunas medidas previstas para la fase 1 incorporase avances en el medio rural, que ahora quedan contempladas en la fase 2 en la que se encontrará Aragón a partir de este lunes.

Por ello, ha solicitado seguir singularizando al medio rural para continuar avanzando y poder dinamizar la economía y agilizar la vuelta a la normalidad.

VIGILAR PRECIOS ABUSIVOS

Por otro lado, Lambán ha traslado a Sánchez el problema al que asegura "se están enfrentando los consumidores" que están viendo cómo los precios de los productos alimentarios se han incrementado un 4,15 respecto al año anterior e incluso un 6% en lo que respecta a productos frescos.

Al mismo tiempo, ha lamentado que los agricultores y ganaderos soporten costes superiores a lo que se oferta, incluyendo el coste de adoptar medidas adicionales de higiene y limpieza. "Aprovechando la crisis hay quienes pagan menos por esos productos pero cobran mas al consumidor", ha afeado.

Por este motivo, ha pedido redoblar las medidas que ya fueron adoptadas por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas antes del inicio de la pandemia, así como que se extremen los controles en toda la cadena alimentaria para evitar una subida inflacionista de los precios.

"Se han producido incrementos de precios de hasta del 1700%, lo que es claramente abusivo e inmoral", ha defendido al tiempo que ha solicitado extremar medidas contra las grandes superficies y firmas alimentarias.

Lambán también ha subrayado la importancia de la cogobernanza para salir de la crisis sanitaria y enfocar la recuperación económica y social en la que, a su juicio, debe implicarse todo el entramado institucional, económico y político del país.

En concreto, en el trabajo que deben realizar comunidades autónomas y ayuntamientos, ha recordado que serán necesarios fondos de la Unión Europea, cuya habilitación de marcos y foros permitiría ir avanzando propuestas como las que se realizan desde Aragón para fomentar la colaboración público-privada.

En este sentido, ha avanzado algunas medidas en esta línea como la rehabilitación de vivienda para generar empleo a corto plazo, así como muchas de las planteadas por el ministro Pedro Solbes con motivo de la crisis de 2008.

Además, ha aplaudido propuestas como la del gobernador del Banco de España, favorable a una terapia de choque para salir de la hibernación del país que combine acuerdos políticos y políticas fiscales, en combinación con una política monetaria y financiera que garantice unas condiciones de financiación y liquidez apropiadas, asegurando la estabilidad del sistema con el aval de una respuesta coordinada europea alejada de políticas proteccionistas.

AMPLIAR EL DÉFICIT Y COMPATIBILIDAD DE PRESTACIONES

En relación con ello, ha considerado que se autorice a las comunidades autónomas a ampliar su margen de déficit, que en la actualidad es del 0,2%. A su juicio, elevar este techo sería "razonable" puesto que el déficit del Estado se encuentra cercano al 10%. En cualquier caso, Lambán ha indicado que las políticas públicas se deben abordar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Preguntado por la compatibilidad del Ingreso Aragonés de Inserción y el Ingreso Mínimo Vital, Lambán ha constatado que ambas ayudas "no son compatibles entre sí". "Ambos son derechos pero no puede ser que las ayudas se acumulen" por lo que "quienes disfruten de unas no podrán disfrutar de otras".

Por tanto, ha indicado que la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, de competencia estatal, podrá suponer una "liberación de recursos del Gobierno de Aragón" que podrán invertirse en políticas sociales, aunque ha matizado que esta cuestión deberá ser concretada por el Ejecutivo central.

LUTO NACIONAL Y PAZ POLÍTICA

Por otra parte, Lambán ha asegurado acoger "con satisfacción" la decisión del Gobierno de declarar el luto nacional a partir del Consejo de Ministros del próximo martes. Para pactar los actos de reconocimiento, el presidente ha anunciado que este lunes se pondrá en contacto con la comisión permanente de la FAMCP para tratar de su organización en Aragón.

No obstante, ha advertido que un acto de esta naturaleza a nivel nacional no pude convivir con la situación de enfrentamiento social que existe en la política, que en su opinión, se asemeja "a las pinturas negras" del pinto Francisco de Goya, en especial al 'Duelo a garrotazos'.

"Todos los políticos tenemos una deuda moral inmensa con la sociedad española que tenemos que intentar pagar por todos los medios y seguramente la mejor forma de estar a la altura de las circunstancias es dejarnos de motivos estúpidos para enfrentarnos y de ese instinto de guerracivilista que parece instalado en la genética de la política española y ponernos a trabajar en medidas basadas en la unidad", ha reforzado.

En este sentido, se ha mostrado orgulloso de que este clima de enfrentamiento entre partidos no exista en Aragón, donde hay una oposición "responsable" y que "está demostrando una gran altura de miras.