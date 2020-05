El Ayuntamiento busca dar uso al solar del APA III tras dejar sin efecto el convenio de permuta con la Junta

El convenio estipulaba que el Ayuntamiento de Jaén cedía los terrenos del antiguo colegio Santa Teresa en el Polígono del Valle a la Agencia de Vivienda de la Junta (AVRA) a cambio de que ésta entregase al Consistorio los del APA III y éste a su vez pudiera cederlos de nuevo a la Junta, en este caso a la Consejería de Educación, para la construcción de un instituto.

"Habida cuenta de que Educación también ha expresado públicamente que no va a construir el centro en el solar estamos abiertos a trabajar conjuntamente con el Gobierno autonómico para que los terrenos del APA III tengan un uso para la ciudad, un equipamiento fruto de la colaboración institucional que ayude a revitalizar el casco antiguo", ha destacado la edil de Presidencia, África Colomo.

La concejala ha señalado que el actual equipo de gobierno agilizó a su llegada los trámites para posibilitar la materialización de la permuta pero la Delegación de Fomento rehusó por escrito en dos ocasiones, en noviembre de 2019 y en enero de 2020, acudir a la firma ante notario alegando los cambios en el suelo que podrían derivarse de la nulidad del PGOU.

"Lo cierto es que en 2018 el anterior equipo de gobierno municipal (PP) tuvo oportunidad de que no se llegara a esta situación, pero nunca tramitó ni sometió a rúbrica la permuta", has dicho en un comunicado.

Ha apuntado que "el Ayuntamiento de Jaén sí está interesado en seguir avanzando en que ese espacio tenga una utilidad con un proyecto conjunto de colaboración" porque quieren "seguir alentando esta posibilidad".

"Estamos abiertos a estudiar las opciones, qué tipo de equipamiento es posible, que además consigamos que con esta colaboración la Junta esté presente en nuestro casco antiguo con una infraestructura en un suelo que es muy valioso para la ciudad y para esta zona de Jaén en concreto, que necesita equipamientos para su revitalización", ha dicho Colomo.

No obstante, la edil ha afirmado que una vez que no ha sido posible este acuerdo de permuta, el Ayuntamiento de Jaén ha decidido dar uso al terreno del Polígono del Valle que no ha aceptado la Junta atendiendo a la oferta de empresas interesadas en construir en él una residencia de mayores.

"Estamos en un momento en el que la inversión para la creación de riqueza y empleo en nuestra ciudad es una prioridad y tenemos que alentar todas las oportunidades posibles", ha dicho la concejala de Presidencia.

Por último, ha subrayado que en el caso de que haya voluntad por la Junta de retomar esta permuta del APA III u otra fórmula de colaboración "la oferta de suelo municipal no será nunca un problema y este Ayuntamiento colaborará en esa dirección".