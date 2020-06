El pabellón salud de Vall d'Hebron rehabilita a ex Covid con secuelas

"Ahora es cuando estamos comenzando a ver las secuelas más crónicas que está dejando el coronavirus en pacientes graves que estuvieron en la UCI". La frase resume el por qué de la reconversión del pabellón salud de la Vall d'Hebron en un centro de rehabilitación para exCovid-19 y hospital de día polivalente, que atiende diariamente a 112 personas que ya pasaron por la enfermedad pero que han de ser tratadas por las secuelas que les ha dejado la misma por parte de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.

Lo narra a 20minutos.es la responsable del servicio de Rehabilitación de este hospital catalán de referencia, Judith Sánchez Raya, está al cargo de este pabellón y de un equipo de 47 fisioterapeutas, 7 terapeutas ocupacionales, 6 logopedas y 22 médicos rehabilitadores que tratan a pacientes tanto en el pabellón como dentro del centro sanitario.

En contraste, el lunes 25 de mayo se iniciaron los trabajos de desmantelamiento de los Pavellons Salut CEM Guinardó y Claror Marítim. Ambos polideportivos han funcionado como extensiones del Hospital del Mar y del Hospital de Sant Pau en la emergencia sanitaria. Todos los materiales médicos se almacenarán por si ha de volver a recurrir a ellos ante un eventual rebrote de la enfermedad en otoño.

Se mantiene no obstante montado el Pavelló Salut de Montjuïc en las instalaciones del Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC), con capacidad para 252 camas, a la espera de su cierre.

Prevención, ya en la UCI, de posibles secuelas graves

Vall d´Hebron es el centro sanitario que más casos de Covid-19 ha atendido en Cataluña durante la pandemia y en los peores picos de la misma ha llegado a tener ingresados en la UCI a más de 283 pacientes críticos. En estos momentos siguen en cuidados intensivos 11 personas, una cifra muy menor. El hospital ha dado de alta a más de 3.000 enfermos de coronavirus en este periodo.

El pabellón realiza además, desde el pasado lunes 18 de mayo, pruebas PCR a personas que han de ser hospitalizadas o que han de pasar por pruebas que implican una manipulación en las vías aéreas o riesgo de aerosol.

"Desde el inicio de la pandemia nos volcamos en la rehabilitación preventiva de casos de Covid-19, alertados por los compañeros de China y, sobre todo, por los italianos. Pusimos en marcha dispositivos para intentar prevenir estas secuelas y intentar mitigar lo que nos podría caer encima después", indica Sánchez Raya.

La atención inmediata se desplegó en primer lugar en las unidades de cuidados intensivos y semi críticos, explica. "Los médicos rehabilitadores iban a valorar a los pacientes que llevaban dos o tres días en la UCI y les ponían en tratamiento de fisioterapia respiratoria y motora, las dos principales modalidades que han precisado estos enfermos de Covid-19", comenta.

Problemas respiratorios, motores y de logopedia y foniatría

La unidad que dirige Sánchez Raya formó un equipo médico de atención a críticos junto a los servicios de Pneumología, Neurología, y este iba detectando a las personas con secuelas específicas a nivel respiratorio, de debilidad muscular y fatiga. "Los facultativos rehabilitadores los iban atendiendo en las habitaciones en planta" para prescribir tratamientos respiratorios, motores y de logopedia y foniatría, añade.

"Si el paciente ha estado mucho tiempo intubado y tiene dificultad para tragar o presentaba alguna lesión en las cuerdas vocales o debilidad en la musculatura orofaringea es necesario un tratamiento de foniatría", detalla.

Las secuelas más crónicas de este virus comienzan a aflorar, lo que supone una segunda ola sanitaria de esta pandemia

Pero el caso del pabellón salud es diferente. Porque se centra en pacientes que ya son negativos en Covid-19 y que se encuentran ya en sus domicilios. "Este seguimiento es domiciliario o de hotel salud", aclara la doctora. "Les llamamos a la semana y les hacemos un control para ver si evolucionan bien. Todos marchan a casa con una pauta de ejercicios respiratorios, motores y de prevención de las trombosis. Hemos hecho casi 900 llamadas para ver qué secuelas se pueden ir generando y enviar tratamientos mas específicos", comenta.

En la segunda ola de secuelas post Covid

En consecuencia, las secuelas más crónicas comienzan a aflorar. Lo que supone "una segunda ola sanitaria de esta pandemia", opina Sánchez Raya. De aquí surge la importancia del pabellón salud de Vall d´Hebron, cuya función primordial es ahora la de rehabilitar ante el cierre de los cuatro gimnasios con los que cuenta habitualmente el hospital debido a las medidas sanitarias y de distanciamiento implantadas.

Judith Sánchez Raya, responsable del servicio de Rehabilitación del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. HOSPITAL VALL D'HEBRON DE BARCELONA

Los casos más graves

Las secuelas más frecuentes de un post Covid con una estancia prolongada en una UCI son las de déficit motor en la musculatura, también por una afectación propia del virus que están estudiando para saber por qué se presenta solo en algunas ocasiones.

"Hay pacientes con debilidad muscular que no se pueden levantar, que no tienen fuerza para caminar ni unos pocos metros. Hemos visto afectaciones del sistema motor periférico a causa de las que no pueden levantar o usar los brazos", comenta la responsable del servicio de rehabilitación.

Las respiratorias son fatiga a la hora de subir o bajar escaleras u otras dificultades por esfuerzo. También se detectan fibrosis pulmonares secundarias a la neumonía en pacientes que ya hace un mes que han superado la enfermedad. "Justo ahora es cuando nos están comenzando a llegar estos pacientes al pabellón salud", dice.

"Son secuelas que, en su mayoría, evolucionan favorablemente y son reversibles, pero lo cierto es que llevamos poco tiempo para hablar de `secuelas’ propiamente dichas. Los rehabilitadores hablamos de ellas cuando pasan seis meses o un año y aún no se han recuperado. En el caso de la Covid aún no lo sabemos", reconoce.

Pero los casos "más impactantes", insiste, aunque "mínimos, 3 o 4 entre más de 3.000 altas", son secuelas graves "que no teníamos controladas", dice Sánchez Raya: "Son personas que han desarrollado un edema cerebral por infartos isquémicos de microvasos sanguíneos y que han sufrido un ictus con afasias (afectaciones en el lenguaje derivadas de daños cerebrales), también en pacientes jóvenes".

Tras esta segunda ola de la Covid-19 asoma a una tercera, que también preocupa a los principales hospitales barceloneses, la de los pacientes mayores crónicos que están "descompensados" porque no se les han hecho controles ni han ido al médico en más de dos meses.

Entrenar para volver a hacer actividades diarias

Los terapeutas ocupacionales movilizados en el pabellón de Vall d'Hebron se dedican a que los pacientes con secuelas motoras puedan volver a levantar un brazo, a comer con él, a moverse por casa, a vestirse o a asearse solos.

Los terapeutas ocupacionales movilizados en el pabellón se dedican a que los pacientes negativos pero con secuelas motoras puedan volver a levantar un brazo, a comer con él, a moverse por casa, a vestirse o a asearse solos

"Cuando estás débil también se te puede ir el alimento por otro conducto al comer y esto dificulta aún más la recuperación. Son necesarios ejercicios para reforzar la musculatura del cuello cuando te pasas dos o tres semanas intubado, Pueden haber cicatrices y afectaciones en las cuerdas vocales", insiste la responsable del servicio.

"Esto no se ha acabado"

Lo que más preocupa también a los profesionales de la rehabilitación, además de las secuelas en si, es mostrar la situación a la ciudadanía para hacer entender que la lucha contra la Covid-19 "no se ha acabado".

"Estamos en alerta ante posibles rebrotes pero ya hemos aprendido la lección y las estructuras y mecanismos estarán creados, por lo que tendremos mayor capacidad de reacción", asegura la facultativa.

Todos los servicios de rehabilitación estatales están coordinados, por lo que sus responsables creen que están en disposición de tratar todas las secuelas que vayan presentando los pacientes más graves. Solo piden más recursos y más espacio para poder instalar los gimnasios de tratamiento, como el que inicia su cuarta semana en el pabellón salud de Vall d'Hebron.

Cómo enfocan la rehabilitación otros hospitales

En el Hospital de Mataró, en la provincia de Barcelona, han optado por crear un servicio de telemedicina para los pacientes ex Covid-19 que siguen la recuperación en casa.

El Hospital de Bellvitge, en L'Hospitalet, también ha decidido montar una unidad especial para atender las secuelas de pacientes de coronavirus que han estado ingresados con una neumonía grave. Entre las más graves se encuentra la fibrosis pulmonar.

El Hospital de Bellvitge lidera un estudio con otros hospitales de toda España para identificar a personas con predisposición genética a desarrollar fibrosis posterior

al coronavirus



Desde este centro sanitario tampoco pueden hablar de momento del porcentaje de casos de Covid-19 que al curarse refieren efectos secundarios de cierta gravedad. Pero están liderando un estudio con otros hospitales de toda España para identificar a personas con predisposición genética a desarrollar fibrosis posterior al coronavirus frente a otras que recuperan correctamente el funcionamiento pulmonar.

La unidad postCovid lleva a cabo una consulta telemática con los pacientes un mes después de haber recibido el alta para evaluar su estado global. A los dos meses se hace un control radiológico de la persona y pruebas de rehabilitación para ver las posibles secuelas. Y a los seis meses, un último control establece si se le puede dar un alta definitiva o si el paciente necesita ser derivado a servicios especializados.