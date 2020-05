Coronavirus.- Mercadona incrementa un 400% la venda de productes per a tractar l'aigua de piscines

VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESSS)

La cadena de supermercats Mercadona ha incrementat un 400% la venda de productes per a netejar i tractar l'aigua de les piscines pels canvis d'hàbits del consumidor, ja que ara 'El Cap' (client) es replanteja com va a passar l'estiu i compra piscines xicotetes o arregla la que ja tenia quan altres anys no ho feia.

Aquest és un altre dels canvis d'hàbits que ha detectat Mercadona arran de la situació generada per la Covid-19. Segons ha informat la companyia en un comunicat, el lineal d'aquests productes es troba disponible en aproximadament 760 botigues situades a Galícia, Castella i Lleó, Aragó, Catalunya, Comunitat de Madrid, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Canàries, Andalusia, Extremadura i Regió de Múrcia.

Aquest assortiment, elaborat per Productes QP a Utebo (Saragossa) i per SPB a Xest (València), està compost per productes orientats a solucionar, tant l'arrancada i fi de temporada de piscines, com el manteniment d'aquestes.