Coronavirus.- El PSPV adverteix Compromís que la seua proposta sobre els fons per a CA "perjudicaria la Comunitat"

Així ho ha assegurat el també síndic socialista en Les Corts en referència al model que defèn Compromís i el seu diputat en el Congrés, Joan Baldoví. El parlamentari de la coalició ha reafirmat el vot en contra a la pròrroga a l'estat d'alarma i ha criticat al Govern que "haja faltat al respecte als valencians" per no acceptar la seua proposta de finançament.

Per al representant socialista, "el model que proposa Baldoví suposaria la disminució de la part de l'ajuda que rebria la Comunitat Valenciana per dos dels tres fons", la qual cosa, a més, "acabaria per beneficiar la Comunitat de Madrid davant dels valencians i valencianes".

En aquest sentit, Mata explica, en un comunicat, que el primer dels fons, corresponent a la despesa sanitària durant la pandèmia, "es reparteix en funció del nombre de malalts, el nombre de llits d'aguts, el nombre d'UCI i un factor poblacional reduït". "Seria desitjable augmentar-ho, però cal ser conscients que eixe fons es dedica a pagar factures i part d'un model de solidaritat i lògica: qui ha tingut més despesa sanitària per a salvar vides es veurà més compensat", apunta.

Mata ha afegit que existeixen dos fons més "en els quals prioritzar el factor poblacional ens perjudicaria" i ha defès altres criteris per al repartiment que siguen encara més beneficiosos". "És el cas, -ha puntualitzat- de la part de l'ajuda vinculada a l'atenció social en les comunitats autònomes: ací cal introduir uns criteris dels quals Compromís no parla: la nostra renda per càpita baixa, el nostre índex de pobresa i el nostre finançament i, si eixa reivindicació del Govern valencià és atesa, ens beneficiarà més que el criteri poblacional".

Així mateix, s'ha referit a la part del fons destinada a pal·liar les conseqüències econòmiques de la pandèmia i ha assegurat que "com a gran part dels nostres ingressos pel 50% d'IVA venen pel turisme i l'hoteleria, anem a patir un dany superior a altres comunitats". En aquest sentit, ha advertit que "en una comunitat en la qual tenim un impost de Patrimoni, un impost de Successions i un impost d'Actes Jurídics Documentats que se'n van a ressentir, utilitzar el criteri poblacional és beneficiar la Comunitat de Madrid per sobre dels interessos dels valencians i les valencianes".

"UNA DECISIÓ DURA"

"Hui Compromís ha pres una decisió dura. Mai va a afectar les relacions del Botànic ni a suposar un ruptura, però crec que tots hem de reflexionar", ha considerat el sotssecretari general del PSPV-PSOE, que ha recordat que "no s'està parlant de finançament autonòmic" i que "ja està demostrat i reconegut pel Govern central que som la comunitat més infrafinançada i la que més necessita el nou model".

"L'actitud de Compromís no em pareix ni correcta ni meditada i no la compartisc, però això no té res a veure amb que seguim apostant junts per polítiques de progrés amb Podem a la Comunitat Valenciana", ha manifestat.

Per a Mata, "com vam seguir confiant en els acords del Govern valencià, en el qual estan Compromís i Podem, segur que les millores que es proposen des de la Comunitat van a ser ateses". "Compromís està hui cometent un error que espere que esmene al més prompte possible", ha conclòs.