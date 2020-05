Coronavirus.-Adelante pide a Ayuntamiento de Málaga "seriedad y responsabilidad, no ocurrencias" sobre la feria

"Reclamamos seriedad y responsabilidad, no ocurrencias de última hora", ha señalado concejala portavoz de Adelante Málaga Paqui Macías, quien ha considerado "una tremenda irresponsabilidad anunciar que se puede celebrar una feria en las condiciones en las que la hemos celebrado en años anteriores, un evento multitudinario, que el pasado año contó con una participación de seis millones de personas, por lo que difícilmente se puede mantener la distancia de seguridad y los criterios sanitarios recomendados".

Por ello, Macías le ha pedido a Porras que "tenga un plan alternativo y lo someta a la máxima participación social posible, que se tomen las medidas necesarias y que no anuncie nada que ella sabe perfectamente que no se van a poder llevar a cabo, que no anuncie una feria como la que hemos vivido en otras ediciones porque eso es imposible".

"Quizá lo que quiere la delegada del PP es que el Gobierno de España le tenga que decir que no se puede celebrar la feria y así culpar a otra administración de la suspensión de la feria. Reclamamos seriedad y responsabilidad, no ocurrencias de última hora", ha manifestado en un comunicado.

Macías ha citado el ejemplo de otra ciudad gobernada por el PP como Madrid que "ya ha anunciado que va a suspender las ferias y fiestas hasta, al menos, el mes de noviembre". "Es una temeridad que Porras haga estas declaraciones y genere falsas expectativas entre la ciudadanía malagueña, al igual que entre los comerciantes, establecimientos de hostelería, autónomos, feriantes y las asociaciones y peñas", ha lamentado.

"Con la salud de la gente, de los malagueños, no caben ocurrencias", ha señalado la portavoz adjunta de la confluencia, quien también ha apuntado a la "irresponsabilidad del equipo de gobierno por licitar diversos procedimientos de contratación relacionados con la feria, por un montante superior al millón de euros, sin incluir ni una sola alusión a la actual situación de pandemia y a la previsión de medidas sanitarias para evitar contagios".

Al respecto, ha indicado que "se trata de cuestiones que impulsan eventos multitudinarios, como actuaciones musicales, o que conciernen a públicos de alto riesgo como los mayores, para los que se ha sacado a concurso la tradicional caseta". "Esto sin mencionar los posibles perjuicios económicos o reclamaciones judiciales de terceros contra el Ayuntamiento que podrían derivarse si se avanza en los procesos de adjudicación y al final se suspende la feria o no puede celebrarse tal y como se licita", ha dicho.

Por su parte, el concejal portavoz de Adelante, Eduardo Zorrilla, ha resaltado la "cordura que está mostrado la Federación de Peñas, a diferencia del equipo de gobierno, al afirmar públicamente que la salud es el criterio primordial, así como expresar la dificultad en garantizar en un evento masivo y de las especiales características de la feria el control de aforos limitados o la distancia física preventiva ante contagios".