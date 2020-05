Espadas analiza con colectivos y universitarios la reducción del vehículo privado y la movilidad sostenible

Según informa el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado, en la charla se ha puesto de relieve que, en medio de la crisis sanitaria por la Covid-19 y sus distintas fases de desescalada, es el momento propicio para avanzar en medidas de movilidad sostenible en la capital hispalense y su área metropolitana vinculadas al transporte público, la bicicleta, la intermodalidad y el arrebatar espacios para los peatones frente al vehículo privado, de forma que todas estas alternativas al coche sean protagonistas tras la pandemia por el coronavirus".

Además, Espadas ha analizado una propuesta presentada por los propios estudiantes para la movilidad sostenible, basada en el Plan Respira, el fomento de la bicicleta, la tarjeta de transporte única para el área metropolitana, el transporte público y los Park and Ride (aparcamientos gratuitos para los usuarios de transporte público y bicis en los accesos a la ciudad). El regidor ha agradecido este trabajo "cuyas principales líneas concuerdan con la estrategia municipal para la movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático".

Así, según el Ayuntamiento, Espadas les ha asegurado que el Plan Respira, que supondrá la restricción del tráfico privado en el Casco Histórico de la ciudad y parte del barrio de Triana "como primer paso y ensayo para su posible extrapolación a otras zonas de la capital" será puesto en marcha "de forma inmediata", al igual que su "compromiso" es ampliar las zonas de limitación de velocidad '20 y 30' que ya rigen para el Centro, tal y como se recogerá en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla, PMUS.

"Las peatonalizaciones, asimismo, han venido para quedarse porque hay que seguir ganando más espacio para el peatón y máxime teniendo en cuenta las exigencias de distanciamiento social impuestas por prevención contra el contagio por Covid-19", ha dicho el regidor hispalense, quien ha considerado que otro pilar fundamental de la movilidad sostenible será la bicicleta, así como una apuesta por los autobuses de Tussam, las plataformas reservadas al bus urbano (BTR) y el Metro.

En este ámbito, Espadas ha considerado que es más necesaria que nunca la apuesta por el transporte público que evite un trasvase de viajeros hacia el vehiculo privado en caso de persistir el miedo al contagio. "Eso implicaría un retroceso en cuanto a la movilidad sostenible y en la lucha contra el cambio climático", según ha advertido. Por ello, se ha mostrado "partidario" de una ley estatal de financiación del transporte urbano y la movilidad sostenible que "aumente los recursos para, así, ganar tanto en capacidad como en seguridad".

El alcalde ha alertado, asimismo, de que el enfoque de la movilidad sostenible para Sevilla "ha de abordarse bajo un prisma metropolitano, habida cuenta de que casi la mitad del vehículo privado que confluye en la capital hispalense procede del área metropolitana". "Así pues, es necesario un trabajo conjunto y de coordinación con el resto de municipios metropolitanos y con la Junta de Andalucía con el objetivo de coordinar las distintas posibilidades de transporte público", ha sugerido.

Por último, Juan Espadas ha opinado que la crisis sanitaria "se debe aprovechar para avanzar en medidas de movilidad sostenible e ir caminando hacia una contundente reducción del coche privado". "Son necesarias las campañas de concienciación hacia la ciudadanía, que es ya más sensible a estos asuntos, y consensuar planteamientos a la vez que ser valientes y no dar pasos atrás. No en vano, la propia Unión Europea ya ha manifestado que no hay vuelta atrás en el Pacto Verde Europeo (Green New Deal). No podemos caer en los retrocesos que hubo en 2011 y debemos superar los modelos arcaicos basados en la supremacía el vehículo privado y que aún persisten en la ciudad", ha concluido.