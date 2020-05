El Ejecutivo madrileño, indignado por quedar en Fase 0: "No se justifica, ni un argumento, nos condenan a la ruina"

El Gobierno madrileño ha reaccionado con rapidez a la decisión del Ejecutivo Central de dejar a su comunidad autónoma en Fase 0 de la desescalada en la crisis del coronavirus.

"La decisión del Gobierno de España no ha sido técnica, sino política", ha dicho el vicepresidente Aguado a través de las redes sociales. "No han presentado ni un solo argumento que justifique que no podamos pasar de fase. Cumplíamos y se han opuesto. Están condenando a miles de madrileños a la ruina y destruyendo el motor económico de España".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado, tras haber decidido el Gobierno central que la autonomía no pase a la fase 1 de la desescalada, que los comercios de la región "se arruinan" y cada semana pierde en torno a "18.000 empleos".

A través de sus redes sociales, la dirigente madrileña ha censurado que el Ejecutivo central no les deje pasar de fase, lo que lleva a que esta siga "paralizada". "No hay explicación técnica. No somos la región que más por ciento de contagio tiene. Estamos preparados", ha señalado, al tiempo que ha remarcado que "Madrid ha cumplido".

"Abuso de poder" del Gobierno y "castigo a Madrid"

También se ha unido a las críticas el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y exige al Gobierno central que dé el nombre de los expertos que evalúan la desescalada así como los documentos que justifican la negativa a que Madrid pase a la fase 1 para no pensar que la decisión no se ajusta a criterios sanitarios.

Ha sido a través de Twitter donde el regidor ha expresado su malestar por esta decisión, la cual entiende que se toma sin transparencia. A lo largo del día de hoy, festividad de San Isidro, ha manifestado que la capital y la región cumplían parámetros para pasar de fase.

A él, se ha sumado el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, que considera que no puede admitir "el abuso del poder de manera arbitraria para castigar deliberadamente a Madrid", que, a su parecer, es lo que ha hecho el Gobierno.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, el consejero regional ha sostenido que la región estaba "perfectamente preparada", con datos asistenciales "que lo avalan", pero el Ejecutivo central primero ha intentado ver "si puede cambiar las normas para que se quede en una especie de limbo" y después "castigar a Madrid sin dar una razón ni motivación técnica".

Sanidad defiende que lo hacen por "prudencia"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha justificado en la "prudencia" la decisión de mantener a la Comunidad de Madrid en la fase 0 de la desescalada pese a que su evolución es "muy favorable". "Por prudencia debería mantenerse una semana más, pero en breve plazo pasará", aseguró.

Tras informar de la decisión, Fernando Simón ha declarado sobre Madrid que ha habido una "discusión importante" con el Gobierno autonómico pero se ha decidido que no avance de fase. Sin embargo, ha puesto en valor los "progresos" de la Comunidad.