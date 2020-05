Coronavirus.- Vox insta a los ayuntamientos de Málaga a devolver las tasas de las ferias suspendidas

Tras una reunión entre el vicepresidente de Empresarios feriantes de Málaga y provincia, Rafael Blánquez, con el presidente provincial de Vox, José Enrique Lara, el vocal Antonio Pulido, y los diputados Nacionales Patricia Rueda y Rubén Manso, VOX Málaga ha conocido la realidad que este sector económico de la sociedad española está atravesando estos meses, según ha explicado en una nota de prensa.

"La situación que está viviendo la provincia de Málaga ha hecho que centenares de feriantes vean cesadas sus actividades cuando mayor volumen de trabajo tienen. Por eso, desde VOX Málaga exigimos a los ayuntamientos una serie de medidas para ayudar a subsistir a este sector mientras dure esta situación", ha señalado el presidente de VOX Málaga.

Entre las medidas que propone la formación para que la lleven a cabo los diferentes consistorios están la devolución íntegra de las tasas de las ferias suspendidas y que ya han sido abonadas total o parcialmente; la renovación automática de los convenios y licencias en vigor entre los distintos consistorios y las asociaciones de feriantes para los próximos tres años y la aprobación de un reglamento local que implique la reducción de las tasas de las ferias a celebrar hasta 36 meses después de la normalización de funcionamiento del sector de ferias.

Durante la reunión, Blánquez ha remarcado que las peticiones que realizan los feriantes no están basadas en la inyección de liquidez por parte de las administraciones locales, sino en la reducción de impuestos que aplican en forma de tasas y que son concebidos por criterios propios aprobados en Plenos por los mismos consistorios.

"Es importante que los ayuntamientos de Málaga, a través de sus distintas áreas, se preocupen por las familias que viven de este sector y que le presten las ayudas necesarias", ha manifestado Antonio Pulido.

Desde el grupo de Vox en el Congreso de los Diputados, se va a presentar una Proposición No de Ley en la que se insta al Gobierno central a que se ayude al sector feriante, formado por numerosas actividades de comercio, restauración, recreativas o artesanía, que han visto perjudicadas su actividad.

Vox ha indicado que en España hay alrededor de 40.000 empresarios y autónomos que se dedican a actividades relacionadas con el sector feriante que están atravesando dificultades al ver mermados sus ingresos económicos.

"Tras la crisis generada por el coronavirus y con el estado de alarma decretado; ferias, verbenas y fiestas populares, entre otras, se cancelaron. Todo parece indicar que este sector será uno de los últimos en reiniciar su actividad", ha expuesto Patricia Rueda.

En la reunión telemática, se ha informado de que muchos de estos trabajadores se dan de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos cuando inician la temporada. Al no comenzar su actividad por la pandemia del COVID-19, no se dieron de alta en RETA, por lo que no se han podido acoger a la prestación extraordinaria por cese de actividad.

"Este será un difícil año para los empresarios feriantes, quienes no saben a qué atenerse ya que desde el Gobierno no les ofrecen soluciones. Muchos de ellos, autónomos, deben hacer frente al pago de impuestos a pesar del ingreso cero, y no debemos obviar que a su vez los empresarios feriantes son el sustento de miles de familias en Málaga y en todo el territorio nacional", ha indicado Rueda.

"Es por ello que, desde Málaga, en VOX estamos trabajando en iniciativas parlamentarias con el fin de instar al Gobierno a adoptar medidas necesarias para los empresarios feriantes", ha explicado Rueda.

Las medidas que proponen desde el sector de los feriantes son razonables y están en consonancia con lo que viene pidiendo VOX en la Cámara Baja. "Se trata de salvar empleos, no de crear subsidios. La actividad ferial, como toda actividad generadora de empleo, merece ser protegida por el Estado mientas dure esta situación excepcional", ha concluido el diputado Rubén Manso.