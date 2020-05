Clemente Lequio reflexiona sobre la muerte de su hermano Álex y comparte recuerdos familiares: "No te lo merecías"

La muerte de Álex Lequio el pasado miércoles, 13 de mayo, ha dejado un gran vacío entre aquellos que formaron parte de su vida. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio falleció a los 27 años a causa de un cáncer que sufría desde 2018. Su hermano Clemente fue uno de los primeros en expresar su dolor a través de Instagram, donde este viernes ha vuelto a rendirle homenaje con una reflexión y sacando del baúl de los recuerdos algunos recuerdos familiares.

"Pocos momentos juntos, pero buenos, privados y sin compartir hasta ahora. Cuanto más miro tus fotos me pregunto cómo es posible, por qué la vida puede llegar a ser tiene tan injusta. No merecías esto. Nadie merece este dolor", ha avanzado el hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell' Atte en un amplio texto.

El joven ha agradecido las numerosas muestras de cariño que ha recibido durante las últimas horas: "Muchas gracias de corazón a todos por los mensajes de apoyo que habéis mandado no solo a mí, sino a toda la familia. Es increíble y conmovedor ver cuántos habéis sido".

"Esto demuestra lo mucho que se quiere a Álex y el indeleble ejemplo que ha dejado en el enfrentar la enfermedad con coraje, valentía y dignidad como un auténtico gladiador hasta el final. Te quiero. Todos te quieren Alex y créeme que jamás serás olvidado", rezan las últimas líneas.

Clemente Lequio ha compartido un total de diez fotografías que tenía guardadas en su galería. Se trata de una retahíla de emotivos recuerdos en lo que aparece junto a su hermano, su padre y algunos amigos y familiares. Así, una vez más, el hijo del conde ha querido dejar constancia de la buena relación que compartía con el joven empresario.

"Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted”. Este era su último mensaje. Te quiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado", escribió en su primera publicación.

Clemente es el único hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell'Atte. Siempre ha llevado una vida discreta y se ha dedicado a darse a conocer como productor de música. Compartía una buena sintonía con su hermano Álex. Tanto es así que en abril de 2018 se trasladó a Nueva York para encontrarse con su hermano, que recibía su primer tratamiento contra la enfermedad.