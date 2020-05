Primeras palabras de Ana Obregón tras la muerte de su hijo Álex: "Se apagó mi vida"

Ana Obregónha reaparecido en las redes sociales solo un día después de que su hijo Álex, de 27 años, falleciera tras una larga lucha contra el cáncer.

La presentadora y actriz ha escrito unas breves pero dolorosas palabras en su perfil de Instagram que dan buena cuenta del sufrimiento de una madre en estos momentos.

"Se apagó mi vida", la escrito Obregón. Un texto que acompaña de una foto de hace unos junto a su hijo donde agarra su mano.

Tras estas palabras, los seguidores han reaccionado con mensajes de apoyo y ánimo a la televisiva. También muchos rostros conocidos, como Dani Martínez, Fiona Ferrer o Toñi Moreno. "Habéis sido un ejemplo de valentía. Un verdadero referente de optimismo y lucha. Alex era y es tu reflejo. Lo siento en el alma", "lo siento Ana. Mucha fuerza" o "te necesitamos Ana. No puedes bajar los brazos. Te necesitamos siendo tú" han sido algunos de los mensajes que le han hecho llegar.

Un tipo de tumor "poco común"

El pasado mes de enero, Ana Obregón se emocionaba en Volverte a ver al hablar sobre Álex. En el programa contó que la enfermedad de su hijo se trataba de un cáncer "muy poco común". Asimismo, su familia se encontraba satisfecha porque el pronóstico era positivo: "Todo va muy bien, dentro del pronóstico que había va fenomenal. Estamos muy animados", aseguró.

La bióloga recordó en el espacio conducido por Carlos Sobera cómo recibió la noticia de que su hijo sufría cáncer: "Un día fueron a hacerle una pequeña cirugía con anestesia. Le dije a su padre que se fuera porque estaba ya todo listo y me quedé yo esperando. A las 12 entró en un quirófano pensando que no tenía nada, y a las dos de la madrugada vino el médico y me dijo que tenía un tumor.Fue el momento más duro".