El comité de Alu Ibérica de A Coruña retomará movilizaciones "tan pronto" lo permita la crisis del coronavirus

En declaraciones a Europa Press, López Corbacho explica que los trabajadores viven una situación "crítica", por lo que tenían previsto llevar a cabo una concentración este sábado a mediodía ante la Delegación del Gobierno en A Coruña. Sin embargo, han decidido aplazar la protesta hasta "una nueva fase desescalada", con el fin de "no comprometer" la salud de participantes ni de las fuerzas del orden. "No podemos arriesgar a que se pueda contagiar nadie", sostiene.

Mientras, "no hay nada solucionado" sobre el futuro de la planta, después de que Alu Ibérica informase durante el estado de alarma de que Parter Capital -el fondo de inversión suizo que adquirió estas plantas a Alcoa- vendía esta factoría y la de Avilés a Grupo Industrial Riesgo.

Y es que apunta que no "está claro" cuál es la situación del nuevo propietario, después de que "Alcoa haya dicho que Parter pudo haber incumplido el acuerdo de venta". "Si se ha incumplido no sabemos si Parter podía vender al Grupo Riesgo, con lo cual estamos ahora mismo en una indefinición grande". A esto se une que Alcoa "ha anunciado que paraliza" los pagos que tendría que abonar a Parter por los compromisos adquiridos para destinarlos a "un fondo notarial".

INVERSIÓN DEL GRUPO RIESGO

Por su parte, el Grupo Industrial Riesgo anunció esta semana inversiones "que llevaban nueve meses de retraso" para ofrecer "una nueva etapa de futuro" para Alu Ibérica y sus plantas de Avilés y A Coruña.

"El Grupo Riesgo habla de que se va hacer una inversión por encima de lo que tenía previsto Parter, pero a nosotros no se nos presentó ningún plan industrial", afea López Corbacho, quien recuerda que ese plan "tiene que estar avalado por la mesa industrial creada al efecto, con el aval del Gobierno y la Xunta de Galicia". "No nos podemos fiar de las palabras, por el momento no tenemos nada por escrito", agrega.

Todo ello hace que los trabajadores hayan sido los "grandes perjudicados", puesto que han sido nueves meses de proyecto industrial perdidos, en los que "no se llevó a cabo ni un solo euro de inversión" comprometida.

RECLAMACIONES AL GOBIERNO Y XUNTA

El comité de Alu Ibérica de A Coruña reclama al Ministerio de Industria una nueva reunión de la mesa de seguimiento de la venta de las plantas para "saber cuál su situación jurídica y legal", así como para "dar las máximas garantías de cara al futuro".

Ademá, emplaza a que se designe un gestor administrativo "por el que tengan que pasar todas las cantidades que Alcoa tiene que pagar en este proceso" y "valide las cantidades" destinadas a inversiones y al mantenimiento del empleo. "Y llegado el final del proceso", una vez se dilucide la venta entre Alcoa y Parter, así como de Parter a Grupo Riesgo, si es necesario, "que se abra un nuevo proceso de venta".

Junto a esto, censura que la Xunta "está completamente desaparecida", a pesar de "tener todas las competencias de industria" en Galicia. "Y no está apareciendo ni para hacer una simple llamada", reprocha. "Si lo que está pasando es bastante rocambolesco la culpa también es de la Xunta, porque tenía que haber auditado todo este proceso", recrimina Juan Carlos López Corbacho.