Coronavirus.- Lambán defiende la "cogobernanza" y propone mantener el "método" de la Mesa por la Recuperación

El hemiciclo del Palacio de La Aljafería acoge la sesión plenaria, donde Lambán ha proclamado que "no es cuestión de apoyar a un Gobierno, sino de responder a los requerimientos de la sociedad, que nos pide que arrimemos el hombro, que trabajemos juntos y antepongamos el interés del país al del partido".

"Entre todos hemos ensayado, por primera vez, una especie de cogobernanza, a lo que tendríamos que ir a parar el día que nuestro país sea un Estado federal", ha considerado el presidente aragonés. Lambán se ha ofrecido a comparecer cada 15 días en sede parlamentaria.

Sobre la Mesa autonómica ha expresado que "no hay precedentes de que coincidan en torno al mismo foro" las fuerzas políticas, los agentes sociales y económicos y los ayuntamientos", confiando en que "el resultado supere las expectativas iniciales" porque "será bueno que se inaugure un marco y un procedimiento para los próximos meses o años".

VENTURA

Lambán ha tildado de "desafortunadas" las declaraciones realizadas por la ya exconsejera de Sanidad, Pilar Ventura, la semana pasada, cuando manifestó que para los sanitarios había sido "un estímulo" confeccionar sus propios EPI. Ha puntualizado que "en absoluto quiso decir lo que se dedujo que quería decir".

También ha resaltado que Ventura ha sido consejera "en el peor momento de la sanidad en España y Aragón desde hace muchas décadas", añadiendo que "supo desempeñar el cargo de consejera con dignidad, en general con acierto y eficacia, salvo esas desafortunadas declaraciones".

La dimisión voluntaria es "un gesto que le honra y que en muchos casos debería reproducirse -en el conjunto de España- y no se reproduce", ha aseverado Lambán, criticando a "quienes tienen demasiado fácil el gatilo para pedir dimisiones y muy oxidado para dimitir ellos mismos".

El presidente ha aprovechado para criticar la gestión sanitaria del anterior Gobierno de Aragón (2011-2015), cuando la sanidad pública quedó "desasistida" con algunas jubilaciones "y nos llevaron a los tribunales y nos va a costar 30 millones". "A ese consejero le pedimos la dimisión y ni dimitió ni fue cesado", ha lamentado.

SANITARIOS

También ha manifestado que la gestión de los Gobiernos autonómicos en esta crisis "es, prácticamente, intercambiable". "Yo no he tomado una sola decisión al margen del conocimiento de los científicos y los técnicos, incluidos los test", ha aseverado.

Sobre las mascarillas defectuosas entregadas a profesionales sanitarios, Lambán ha dicho que "han sido retiradas a expensas de que se nos verifique que son malas", tras lo que ha indicado que la Comunidad de Madrid gastó 18 millones "en mascarillas no recomendadas por nadie".

"Nos ha dolido mucho" que los profesionales sanitarios se hayan tenido que exponer "más que ningún otro" a los contagios, ha continuado el jefe del Ejecutivo aragonés, indicando que el Gobierno regional ha buscado mascarillas "en los confines del mundo, al igual que han hecho, porque les ocurría lo mismo, el resto de presidentes, de todos los colores políticos"

Ha apuntado que los 892 sanitarios aragoneses contagiados representan el 1,8 por ciento de los profesionales del sector infectados en toda España, "una cifra atroz" pero, en términos porcentuales, mucho menor que la de otras regiones, como Andalucía, ha agregado.

Ha reiterado su propuesta de acelerar la desescalada en el medio rural y de permitir la circulación de personas entre las provincias aragonesas, recordando que esta segunda medida se ha autorizado en el País Vasco.

"Fundamentalmente hemos de dedicar los esfuerzos al fortalecimiento de los servicios públicos", ha continuado Javier Lambán. Sobre la reactivación económica, ha comentado que las asociaciones empresariales no le solicitan subvenciones, principalmente, sino liquidez y "que no les mareemos, que en vez de ser un freno seamos un elemento proactivo".

Ha pedido que los ciudadanos no salgan de casa "de la manera tan desordenada que en algunos casos estamos viendo". Asimismo, ha avanzado que no se reabrirán los centros de día, aunque legalmente ya se podría llevar a cabo, y que "buena parte" de las residencias COVID no se cerrarán y se mantendrán "como mínimo" hasta diciembre "por lo que pudiera ocurrir". EL SECTOR MÁS CASTIGADO

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha planteado que Ventura no tuvo que dimitir "por unas palabras desafortunadas", sino que "eso fue la gota que colmó el vaso del conjunto del sistema sanitario". En realidad, "tuvo que dimitir por unas decisiones equivocadas, una gestión errónea y una soberbia desorbitada", también porque "los sanitarios presionaron". El personal sanitario es "el eslabón más fuerte y el más castigado", ha considerado.

"Los profesionales no se han sentido desprotegidos: lo han estado" porque "no se les ha escuchado, se ha retirado incluso material defectuoso esta semana y cuando la presión resulta brutal se les falta al respeto", ha expuesto Beamonte.

"No ha habido diálogo" con los sanitarios, ha opinado Beamonte, insistiendo en que "la gestión sanitaria se ha hecho al margen de los profesionales, sin contar con su criterio y su experiencia". Ha comentado que la nueva consejera, Sira Repollés, firmó la carta colectiva de petición de dimisión de Ventura y "eso lo dice todo".

El líder del PP se ha preguntado "si los sanitarios han dispuesto de medios para protegerse, si ha habido interlocución, si se reforzó la plantilla de los hospitales y atención primaria, si se dejó a los ancianos al albur de los acontecimientos", insistiendo en que el colectivo de sanitarios "reacciona porque se está jugando la vida y son los que nos tienen que cuidar".

SISTEMA PÚBLICO

El portavoz del PSOE, Vicente Guillén, ha destacado "la importancia de mantener el sistema público con medios y financiación suficiente", indicando que "el sistema sanitario aragonés ha funcionado correctamente a pesar de los errores que se hayan podido producir". Ha enviado "un fuerte abrazo" a Ventura, quien ha demostrado "clase y decoro" al dimitir.

Desde Cs, Daniel Pérez Calvo ha animado a "seguir centrados en salvar vidas, empleos y familias", considerando que "sería una pena que a mitad de camino se rompiera la unidad que ha permitido activar la Mesa", tras lo que ha hecho notar que "no sabemos con qué medios contamos", en referencia al "alcance brutal de la crisis que viene de frente".

En representación de Podemos Equo, Nacho Escartín ha rechazado el "y tú más", criticando la intervención de Beamonte, ha elogiado el "extraordinario" esfuerzo de los profesionales.

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha aseverado que "solo desde lo público podemos estar preparados para afrontar la crisis", al tiempo que ha considerado "clave" fortalecer el autogobierno.

El diputado de Vox, Santiago Morón, ha manifestado su preocupación porque la desescalada ha comenzado sin tener todos los resultados del estudio de seroprevalencia, sin haber realizado test a la población de forma masiva y sin haber hecho PCR a todos los sanitarios y sociosanitarios.

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha emplazado a poner "toda la carne en el asador" para apoyar al tejido productivo y "hacer frente a esta situación excepcional con medidas sin precedentes".

Por último, el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha avisado de que "el virus está aquí y ha venido para quedarse" y ha recomendado "incorporar los aprendizajes de esta crisis para la reconstrucción de Aragón".