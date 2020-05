Paco Tous confirma en 'El hormiguero' el regreso de 'Los hombres de Paco': "Pepón Nieto y Carlos Santos estarán"

El hormiguero: Quédate en casa entrevistó este miércoles a Paco Tous, que desde su casa de Sevilla atendió a Pablo Motos y su equipo del programa de Antena 3. "Como ya estamos en Fase 1, hemos podido salir a tomar una cervecita", afirmó al comienzo de su conexión.

Pero Motos dejó para el final el anuncio de la exclusiva: "¿Es cierto que van a volver Los hombres de Paco?". El actor contestó afirmativamente, arrancando los aplausos de Marron, Nuria Roca y Juan del Val, los colaboradores presentes este miércoles en el plató del programa, y la alegría de las hormigas.

"¿Con el reparto original?", preguntó Trancas. "De entrada, estamos muy contentos y puedo confirmar a Pepón Nieto, Carlos Santos, nuestro Povedilla, y aquí el servidor", afirmó Tous.

Del resto del plantel de la serie (Michelle Jenner, Hugo Silva, Juan Diego...), el intérprete comentó que "no lo sé porque todavía no se ha cerrado el casting, aunque a ellos no se lo harían, claro".

"Estoy muy contento porque, aunque las segundas partes siempre dicen que... ni lo voy a nombrar, pero como esta segunda parte está tan lejos, hace ya tanto tiempo que acabamos... lo vamos a coger con muchas ganas, pero manteniendo el espíritu aquel de 'Los Pacos'", señaló Tous.

Trancas y Paco Tous, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

Trancas le planteó la posibilidad de un crossover y que los policías de Los hombres de Paco arrestaran a los ladrones de La casa de papel y "tú te detuvieras a ti mismo [Paco Miranda a Moscú]", comentó la hormiga, provocando las risas de Tous.

El presentador se despidió de su invitado afirmando que "estoy deseando que empiecen Los hombres de Paco y ahí estaremos como una sola persona para volver a disfrutar de esa serie tan maravillosa y de todos vosotros".