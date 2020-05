CCOO alerta sobre la situación "desesperada" de los trabajadores de control de pasaportes de Son Sant Joan

En una nota de prensa, ha asegurado asegurado este miércoles que aún no tienen ninguna información relativa a la aprobación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), "ya que no se ha publicado en los boletines oficiales así como tampoco en el SEPE, por lo que no saben ni cuánto ni cuándo cobrarán".

CCOO ha pedido al Govern que intervenga y ha señalado que el problema es aún "más grave" ya que la empresa Acciona Facility Service inicialmente no incluyó a los trabajadores fijos discontinuos y ante el reclamo de los delegados y presentación del BOE correspondiente realizó una segunda presentación.

En este sentido, el sindicato ha subrayado que la situación de muchos compañeros es "crítica, no solo en lo económico, sino en lo psicológico", ya que además que algunos para poder alimentarse reciben ayudas de Cáritas, muchos de ellos comparten pequeños pisos en Palma y están confinados desde hace más de 50 días.