El Gobierno se planteará ampliar las líneas ICO para empresas si se agota el tercer tramo

Así lo ha subrayado la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a la vez que ha constatado que esta liquidez está siendo de "enorme utilidad" para el conjunto del tejido productivo.

Montero ha explicado que el Gobierno ha ido poco a poco poniendo a disposición de las empresas las diferentes líneas ICO, para, progresivamente, adaptarse a la demanda, teniendo en cuenta el número de solicitudes planteadas o el tamaño, entre otros elementos.

"Este tipo de préstamos cuentan, ni más ni menos, con algo tan importante como un aval del Gobierno de España", ha remarcado la ministra portavoz. Según ha dicho, esta garantía facilita el acceso a crédito, ya que el Estado responderá ante el banco en caso de que las operaciones resulten fallidas.

En este sentido, ha recordado que la garantía pública avala hasta el 80% de los préstamos a pymes y autónomos, mientras que el segundo tramo por importe de 20.000 millones de euros solo iba destinado a este colectivo.

La primera y tercera línea, de 20.000 millones y 24.500 millones de euros, respectivamente, han ido dirigidas en un 50% a pymes y autónomos, considerado el más vulnerable en la crisis económica generada por la expansión del coronavirus Covid-19. La otra mitad va destinada a paliar las dificultades de las grandes empresas.

Por otro lado, Montero ha asegurado que no cuenta con datos de operaciones no formuladas. "No puedo confirmar ninguna cifra sobre el número de operaciones rechazadas", ha añadido.