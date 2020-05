Coronavirus.- Fiscalia investiga 20 residències a la Comunitat i demana "cautela" en l'obertura de centres a familiars

Així ho ha traslladat en declaracions a Europa Press la coordinadora de la secció Civil de València, Ana Lanuza, qui ha concretat que en les últimes setmanes s'ha constatat la presència de més material sanitari i test en residències excepte alguna "disfunció puntual" que traslladarà a la Conselleria de Sanitat.

La passada setmana havia obertes 18 diligències -es tracta d'investigacions civils, no penals, per a estar al costat d'aquest col·lectiu que s'ha vist tan perjudicat pel coronavirus- i actualment s'han sumat dos més, una d'elles pel nombre de residents morts i l'altra després de comunicar-li la direcció del centre una puntual falta de mesures de protecció entre dos treballadores que no havia afectat la seguretat dels residents.

En general, la situació sanitària de les residències està "millorant", tal com ha explicat la fiscal a Europa Press, quant a la distribució de material de protecció i a la pràctica de proves -test ràpids i PCR- entre els empleats i residents.

L'engegada d'aquests test ha permès detectar 16 casos positius en residents que eren asimptomàtics, la qual cosa permet adoptar mesures de prevenció i evitar nous contagis, ha asseverat Ana Lanuza. "Cal seguir amb les proves. Són fonamentals", ha dit.

Respecte al material, hi ha una única residència que els ha traslladat que no disposa de suficient, en concret, bates, per a poder atendre els residents, i aquest tema es traslladarà també a Sanitat perquè adopte les mesures oportunes.

Així mateix, la fiscal ha detectat que Sanitat no li havia comunicat oficialment a una residència que quedava intervinguda sota vigilància sanitària i la direcció ha lamentat haver-se assabentat de la notícia per la premsa. Després de ser intervinguda, el protocol s'ha seguit correctament, però des del centre s'han queixat per la falta de comunicació des de Conselleria.

Des del ministeri públic consultaran els protocols establits per a la intervenció de residències en veure alguns centres amb pocs residents contagiats que sí estan intervinguts, i uns altres amb més afectats que no ho estan, ha afegit Ana Lanuza sobre aquest assumpte.

MORTS I OBERTURA DE CENTRES

La Fiscalia ha anotat un descens pel que fa al nombre de morts residents per Covid, ja que en l'última setmana s'han quedat en 21 davant dels 41 de les dos setmanes anteriors, la qual cosa és una notícia encoratjadora.

Ana Lanuza s'ha referit també a la possible obertura d'aquests centres per a majors a familiars i ha advertit que és "perillós", per la qual cosa cal tindre "molta cautela". Comprèn la situació tant dels interns com de les famílies, els dies de distanciament i aïllament, "però cal anar amb compte per a no retrocedir", ha alertat.

I sobre aquest tema ha posat com a exemple de la necessitat de realitzar els test el que en una residència hi havia un treballador asimptomàtic que va generar, sense tindre coneixement de la seua situació, molts contagis, alguns dels quals van morir.

Finalment, la fiscal ha volgut destacar la tasca que realitzen tots els seus companys del ministeri públic amb les seues telefonades, preguntes i oficis als centres de majors per a tindre'ls més controlats i vigilats. És un treball "dur i costós" però els permet tindre un coneixement detallat de la situació i evolució de cada centre.