Jim Parsons, Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory', irreconocible en una cuarentena que "causa cambios"

Con la cuarentena por el coronavirus, muchos famosos han decidido hacerse un cambio radical de imagen. En el caso de Jim Parsons, el inolvidable Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, el suyo no, bastante impactante, no ha tenido mucho que ver con la serie y sí con la etapa que estamos viviendo.

De esta forma, el intérprete, que sorprendió al aparecer prácticamente irreconocible de rubio platino, dio las razones de este cambio. Y en ellas no tiene nada que ver un posible papel para una futura serie o película, sino algo más cotidiano.

Tal y como explicó el propio actor en una aparición por videollamada en The Jess Cagle Show, en SiriusXM, este cambio de look va con la intención de dar vidilla a su vida de pareja.

Así, relató: "La cuarentena causa cambios y necesitaba animar un poco las cosas con mi marido, que solo tiene un compañero. Ahora tiene compañero y medio. Una cosita nueva para animar el asunto".

Hay que recordar que Parsons lleva tres años casado con el productor Todd Spiewak.