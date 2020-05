Julián López cuenta cómo pasó de una pandemia en la ficción a una en la vida real, en 'El hormiguero: Quédate en casa'

En ocasiones, la realidad supera a la ficción, y eso es lo que le pasó a Julián López, uno de los invitados de este lunes de El hormiguero: Quédate en casa, donde contó como grabó una pandemia en su última serie para luego vivir la del coronavirus en la vida real.

El actor comentó con Pablo Motos el estreno en Movistar + de la serie de romanos Justo antes de Cristo en los primeros días de la cuarentena por la alerta sanitaria: "Ha sido un poco premonitoria en varias cosas, porque en la serie, cuando grababais, llevabais mascarilla", señaló el presentador.

"Se veía súper raro que el equipo llevara mascarillas. Era porque el 80% de la serie se hizo en un plató enorme en el que se recreaba el campamento romano con tal fidelidad que había polvo, humo real... y se las ponían", recordó López.

Afirmó que a los actores se las ofrecieron y "al final caímos todos y nos la poníamos antes de rodar. Era muy raro verles con las mascarillas puestas y ahora forman parte de nuestras vidas, es flipante".

"También te impactó un capítulo que se titula La Cosa", destacó Motos. "Lo de las mascarillas es lo real, pero es que, en la ficción de la serie, en el segundo episodio, habla de una infección que mi personaje reparte, sobre todo a los bárbaros, y hay una pandemia impresionante", comentó el actor.

Y añadió que "se estrenó justo cuando comenzó el estado de alarma y la gente me escribía diciéndome que habíamos sido premonitorios con lo que está pasando".

El presentador también comentó que "hemos tenido que anular dos veces la entrevista por el coronavirus", a lo que López contestó que "al final he tenido que estar virtualmente en el programa".

"He estado solo durante la cuarentena y he pasado por los estados que hemos pasado todos. Llevo bien estar en casa porque soy un tío casero, pero no tanto. He organizado cajones, tirar un montón de cosas, ver películas, series, escuchar discos, leer...", afirmó el cómico.