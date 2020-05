Multitudes en algunas zonas de Milán y el alcalde amenaza con volver a medidas más restrictivas

Multitudes congregadas en la zona de los canales de Milán delante de los bares sin respetar la distancia de seguridad. Son las imágenes que se produjeron este jueves en la capital lombarda, foco inicial de la pandemia en Europa, y que han provocado que el alcalde de la localidad, Giuseppe Sala, dé un ultimátum a los ciudadanos y amenace con volver a medidas más restrictivas.

Apenas cuatro días después de que Italia entrase en la denominada fase 2 de la desescalada, la zona de los 'Navigli' de Milán se llenó de gente por la tarde, a la hora del conocido como 'aperitivo'. Multitud de milaneses se congregaron sin respetar las reglas de distanciamiento social y sin utilizar mascarilla, lo que desató las críticas en las redes sociales.

"La fase 2 debía ser un reinicio prudente y gradual, con un ojo atento al índice de contagios (...) Esperemos no tener que pagarlo", dice un usuario. "Y la gente sin mascarilla", lamenta otro.

La #fase2 doveva essere una ripartenza prudente e graduale, con un occhio attento all’indice dei contagi.



È diventata un grande, enorme libera tutti, ai #Navigli di #Milano come in altre zone d’Italia.



A estas imágenes ha reaccionado el alcalde de Milán, una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus en Italia, que ha colgado en sus redes sociales un vídeo en el que reprende a los ciudadanos por esas "imágenes vergonzosas".

"Yo no soy un político de metáforas, soy un político de actos. O las cosas cambian hoy, no mañana -y esto no es un 'penultimátum', es un ultimátum-, o yo mañana tomaré medidas: cierro la zona y prohíbo la recogida de comida en los bares y restaurantes. Y después se lo explicáis vosotros a los propietarios", ha amenazado.

Sala ha recalcado que la ciudad no se encuentra solo en una emergencia sanitaria, sino también en una "profundísima crisis socioeconómica", por lo que Milán necesita "volver a trabajar", "no a divertirse". "No permitiré que cuatro exaltados, sin mascarilla, uno al lado del otro, pongan en duda todo esto", ha asegurado.

Italia registra ya más de 215.800 positivos y se acerca a los 30.000 fallecidos. Concretamente, Lombardía este miércoles la mitad de los contagios de todo el país y supera los 80.000 casos totales y las 14.700 muertes.