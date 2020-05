Raphael muestra en 'El hormiguero' su malestar con la población: "No es tan difícil guardar la distancia"

Antes de entrevistar a Chenoa, El hormiguero: Quédate en casa conectó por videollamada con Raphael, que mostró su descontento con la actitud que está teniendo la gente que empieza a salir del confinamiento sin las medidas de seguridad adecuadas para no contagiarse.

"¿Cómo estás maestro?", le recibió Pablo Motos este jueves en el programa, que añadió: "Cuando empezó el coronavirus, a ti te pilló por América". El cantante le contó que "había terminado mis conciertos en México y me fui a Colombia".

Raphael recordó que "cuando llegamos al aeropuerto nos tomaron la temperatura y no sabía bien el por qué. Cancelaron el concierto y nos volvimos a España. Llegué el 13 de marzo y no he salido de casa ningún día".

El cantante expresó su pena por lo que está sucediendo y por cómo está tomándose la población la desescalada: "Estoy muy triste. La gente no quiere darse cuenta, como que no va con ellos".

"Tampoco es tan difícil guardar una distancia, que se lo metan en la cabeza, por favor. Estoy triste porque además le veo un remedio muy a largo plazo y como la gente no se dé cuenta del problemón que tenemos, no vamos a poder hacer nada", señaló.

El artista, que es grupo de riesgo por edad y por haberse sometido en el año 2003 a un trasplante de hígado, comentó que "cuando me trasplantaron y abrí los ojos, fui consciente de mi nueva realidad. Llevo todos estos años cantando por todo el mundo y no me ha vuelto a pasar nada. Hago lo que tengo que hacer, lo que debo hacer. Si me dicen que vaya a dos metros, voy a dos metros".

En su entrevista con Motos, Raphael comentó cierta desinformación que maneja la gente ya que "no sabemos qué es el coronavirus ni nos lo cuentan", y no dudó en ironizar sobra la gran cantidad de gente que está empezando a hacer deporte para salir de casa.

"Está todo el mundo corriendo: ¿Hay algún premio importantísimo al final? ¿Aquí hemos hecho tanto deporte siempre...?", afirmó irónicamente, añadiendo un "me río por no llorar".

Motos quiso saber cómo ve el futuro de los cantantes, con los conciertos a la mitad del aforo para guardar las distancias: "No me no importa si los auditorios pueden abrir al 100% o al 30%, yo nací para ser artista, ya sea para 10 personas o para 10.000, yo estaré".

Comentó que "estoy grabando en mi propia casa el disco y te lo iré a presentar por noviembre", le dijo al presentador. "Lo estoy preparando para la celebración de los 60 años sobre el escenario", concluyó.