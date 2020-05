La mare de Marta Calvo demana que un sol jutge investigue els homicidis atribuïts a l'acusat de la mort de la seua filla

Segons ha pogut saber Europa Press, els advocats de la mare de Marta Calvo han fet aquest requeriment al jutjat amb l'objecte d'evitar la revictimització de totes les dones afectades i per a accelerar el procediment.

Actualment són tres els jutjats que investiguen successos relacionats amb Jorge Ignacio P., qui es troba a la presó provisional per ordre del Jutjat d'Alzira que instrueix la mort de Marta Calvo, després d'haver-se citat amb l'acusat i haver manat a sa mare un missatge amb la seua ubicació.

El detingut assegura que la xica va morir de forma accidental en un episodi de relacions sexuals i cocaïna i posteriorment la va esquarterar i va distribuir les seues restes per contenidors. Aquest jutjat segueix les diligències per la mort de Calvo, el cos de la qual es busca en l'abocador de Dosaigües, encara que per als investigadors perd força la versió de l'esquarterament oferida per l'acusat, que es va negar a declarar davant el jutjat.

Un altre jutjat té una causa oberta per l'homicidi d'una dona en una vivenda de València el 15 de juny i per omissió del deure socórrec. Es tracta del cas d'una dona, colombiana de 26 anys, que exercia la prostitució i va aparéixer morta en un domicili de la ciutat.

L'altre cas que se li atribueix formalment a Jorge Ignacio és un intent d'homicidi a una altra dona, però de la qual no han transcendit detalls en estar sota secret de sumari. La seua investigació per aquests dos casos se li va atribuir formalment en la presó a principis de març.

I hi ha un altre tercer jutjat, el 14 de València, que investiga una altra defunció d'una altra dona que podria tindre relació amb Jorge Ignacio. Quan es va conéixer el cas de Marta Calvo, agents del Grup d'Homicidis de la Policia Nacional van iniciar una revisió d'altres fets, entre ells, la mort d'una dona que també exercia la prostitució en una casa de cites de l'Eixample i que va morir a l'abril, dies després de romandre ingressada en coma induït en un hospital de València.

La jove va ser trobada per les seues companyes convulsionant el 25 de març després d'haver mantingut relacions amb un client que va eixir precipitadamente de la vivenda. Les companyes de la morta havien facilitat les característiques físiques de l'home que va estar amb la víctima i que havia sigut el seu únic client. L'autòpsia va revelar que la jove va morir com a conseqüència d'un atac epilèptic amb consum de substàncies estupefaents.

La Policia va acabar tenint coneixement, per una via indirecta, que aquesta persona podia ser Jorge Ignacio P.J. En eixes dates no va arribar a ser ni interrogat ni investigat i, amb posterioritat, en transcendir la desaparició de Marta, es va reobrir el cas.

D'altra banda, la UTE que explota l'abocador de Dosaigües reclama en el jutjat quasi 133.000 euros en relació amb les despeses efectuades pels treballs portats en el recinte per a trobar les restes de Marta Calvo. Per a açò, ha remès diferents factures relacionades amb la maquinària emprada i les mesures de seguretat adoptades, entre d'altres.

"PAGARÀ PER TOT"

La mare de Marta Calvo li ha dedicat unes paraules a la seua filla a través d'una xarxa social, quan es compleixen sis mesos des de la seua desaparició, en la qual afirma que "tot se sabrà" i "tot es posarà en el seu lloc": "Eixa deixalla de persona pagarà per tot", subratlla.

"Segueixen buscant-te i segueixen esbrinant què va passar, la qual cosa sí sabem és que donaran amb tu perquè així m'ho ha dit l'equip d'investigació que porta el teu cas. Tu, allà on estigues, sé que vetles per tots nosaltres donant-nos forces", afirma.

I prossegueix: "M'és molt dur i molt difícil entendre que ja no estigues amb nosaltres, a vegades crec que tot és mentida i que tornaré a tindre't... Donaria la meua vida perquè així fora. Mentre pense i somnie tot el que hem viscut... tot el que hem gaudit i sobretot el que ens hem estimat. T'estime molt amor meu i et porte dins del meu cor".