La madre de Nil Moliner se cuela en una actuación y cantan juntos 'Soldadito de hierro': "Cosas del directo"

La crisis del coronavirus ha trastocado los planes del sector de la música, que aprovecha estos días para ofrecer conciertos desde casa. En nuestro país, Nil Moliner ha sido uno de los artistas que se ha visto obligado a hacer un pequeño parón en sus planes, limitándose a cantar a través de videollamadas. Y, si no, que se lo digan a su madre, que protagonizó una de sus conexiones en pleno directo.

El pasado lunes, 4 de mayo, el barcelonés concedió una entrevista en el programa Planta baixa, de TV3, regalando a sus espectadores una actuación en la que participó su madre. Sin embargo, parece ser que el joven no tenía ni idea de que iba a tener compañía, tal y como se comprueba en su divertida intervención, que circuló rápidamente por las redes sociales.

Tras charlar con los presentadores del espacio televisivo, Nil Moliner empezó a cantar uno de sus temas más populares, Soldadito de hierro. Pero, cuando parecía que nada podía mejorar el momento que el joven estaba regalando a sus fans, su madre apareció inesperadamente en la pantalla y arrancó a cantar junto a él en su casa de San Feliú de Llobregat.

😂♥️🙌🏽 cosas del directo!! LA MAMAAA!!!!!!! https://t.co/qg4EdOO9Dp — Nil Moliner (@NilMoliner) May 4, 2020

El cantante, sorprendido, tuvo que parar de cantar durante unos segundos, ya que le entró un ataque de risa. Desde el plató, uno de los conductores trató de ayudarle para que continuara la actuación. Después, madre e hijo se animaron a cantar juntos. El vídeo prometía ser un fenómeno viral.

El compositor no dudó en compartir el vídeo al cabo de unas horas. "Cosas del directo, ¡la mamá!", escribió en Twitter. Su reacción recogió más de 2.000 'retuits' y cuenta con comentarios como "qué bonito ese momento", "qué grande" o "me he reído tanto...".