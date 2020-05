Esto es lo que hace todas las mañanas Jennifer Lopez para mantenerse positiva durante la cuarentena

Jennifer Lopez siempre ha sido una mujer alegre, vivaracha y positiva. Durante estos años la cantante se ha mantenido optimista y ha sabido ver el lado bueno de las cosas pasara lo que pasara, y en estos tiempos, no va a haber una excepción.

Con una pandemia global y una cuarentena para mantenernos a salvo, es normal que esta situación se le haga un mundo a muchas personas y solo se centren en lo negativo. Consciente de ello, Jennifer ha compartido con sus seguidores su truco para mantenerse optimista venga lo que venga.

"En este momento, cuando es tan fácil desanimarse y pensar en todas las cosas que salen mal y en lo que no tenemos y las respuestas que no sabemos, me he acostumbrado a decir tres cosas por las que estoy agradecida tan pronto como abro los ojos y luego, por la noche, cuando estoy acostada en la cama, enumero tres cosas buenas en voz alta que sucedieron ese día”, escribía en Instagram.

Junto a unas fotos con el pelo alborotado, una sonrisa de oreja a oreja y un vestido de lo más angelical, la cantante compartió este método terapéutico de diario de gratitud.

Cuando solo tenemos pensamientos negativos, estos cada vez se hacen más fuertes, pero pensar en las cosas buenas que tenemos y por las que estamos agradecidos hace que, según el Greater Good Science Center de la Universidad de Berkeley, se estimule al cerebro para buscar más consistentemente lo constructivo en nuestra vida en lugar de lo destructivo.

Según Alex Corb, neurocientífico y autor del libro La espiral descendente, pensar en cosas que agradeces te obliga a centrarte en aspectos positivos de tu vida. Este simple acto incrementa la producción de serotonina en el cortex del cíngulo anterior, parte del cerebro encargada de regular las emociones, lo que nos lleva a buscar más estímulos positivos para seguir segregando ese neurotrasmisor.

En este sentido, se podría decir que la serotonina activa los mecanismos de refuerzo y recompensa, resultando bastante adictiva. Cuanto más tienes, más quieres, y así el cerebro se va a esforzar en buscar aquellas cosas, aunque sean pequeñas, que nos hagan sentir bien.

Una de las mayores personalidades que practica la gratitud es Oprah Winfrey. Según dijo la presentadora a la CNN, no está agradecida porque es “una persona enormemente rica". En cambio, practicando la gratitud es como ella llegó a serlo, al igual que otras grandes personalidades.

Kourtney Kardashian comentó en la publicación de JLo que ella solía hacer eso y que es un recordatorio genial para empezar este hábito de nuevo.

Con todos los beneficios para nuestro estado de ánimo, sin duda este consejo de Jennifer Lopez es uno de los mejores para esta cuarentena.