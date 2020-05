Ribó reclama a Ábalos una compensación por la pérdida del 90% de usuarios de la EMT por la Covid-19

Además, ha reivindicado que los remanentes de tesorería del año pasado, "conseguidos gracias a la buena gestión económica del Ayuntamiento, se puedan usar también para esta finalidad". El primer edil ha trasladado esta petición durante la reunión por videoconferencia con el ministro de Transportes y los alcaldes de las quince ciudades más pobladas de España, ha indicado el consistorio en un comunicado.

Ribó también ha pedido "una campaña de apoyo al transporte público", porque a raíz de la pandemia "la percepción de la ciudadanía es de que no es seguro por la posibilidad de contagio y nos preocupa que aumente el uso del vehículo privado y la contaminación".

En primer lugar, ha señalado Ribó al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, "que es necesario recordar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que los superávits del año pasado son fondos municipales y tenemos que poderlos gestionar para las propias necesidades de València, ateniendo a la autonomía municipal".

El alcalde ha vuelto a reivindicar esta tarde que el Ayuntamiento "pueda gastar el remanente de 2019 para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica y ha defendido la autonomía local ante a la petición de la ministra de Hacienda de recaudar todos los superávits de las Corporaciones locales para hacer frente a los problemas de liquidez ocasionados por la Covid-19": "también, si hace falta, para afrontar parte de la financiación extraordinaria que necesitarán las empresas municipales de transporte".

Ribó ha manifestado que, a causa de la crisis, "el transporte público ha perdido más del 90 % de usuarios y necesita urgentemente mecanismos de compensación económica para hacer frente esa situación". En el caso de València, este hecho se ve agravado "por no tener un contrato-programa como el que tienen el resto de áreas metropolitanas, como Madrid y Barcelona".

"CAMPAÑA DE APOYO"

Por otra parte, "es necesaria una campaña de apoyo al transporte público, porque una consecuencia negativa de la pandemia es que ha quedado en la percepción de la ciudadania que el transporte público no es seguro por la posibilidad de contagio". "Y no es así", ha proseguido el alcalde. "Nos preocupa el hecho de que, al no usarse el transporte público, pueda aumentar el uso del vehículo privado y la contaminación", ha agregado.

Así se lo ha transmitido el alcalde al ministro de Transportes en el encuentro en el que también han participado los alcaldes de las quince ciudades más pobladas del Estado (Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón).