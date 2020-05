Aguado insiste en abrir los colegios 15 días antes de que finalice el curso

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que el Gobierno regional trabaja coordinado con el Ministerio de Educación "para ver de qué manera" se podrían abrir los centros escolares "cuanto antes, al menos 15 días antes del final del curso".

En la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno, Aguado ha explicado que la región quiere abrir las aulas 15 días antes para una "recapitulación" del curso y para "preparar los exámenes".

"Nunca se habían cerrado los colegios por una epidemia, y la vuelta implica riesgo", ha precisado el vicepresidente, al tiempo que ha indicado que "hay que decidir" si confinar a los estudiantes en casa hasta que aparezca una vacuna o si aprender a "convivir" con el virus con medidas de protección, y "retomar la vida".

Aunque ha admitido que en los colegios será "más complicado" hacerlo, ha dicho que hay que ser "creativos" porque "no hay precedentes", y en esa tarea están las consejerías y los ministerios, que tomarán medidas de "forma coordinada", como parte de la "cogobernanza" de la que hablaba el Gobierno central.

El Gobierno central "marca las fases"

Aguado ha recordado que es el Ejecutivo central el que "marca las fases", pero que, dentro del "paraguas normativo" con el que cuenta el Gobierno madrileño, este tendrá que ser capaz de adaptarse "y ofrecer certidumbre".

"De esa certidumbre depende el éxito o el fracaso de la reapertura económica y el sector educativo", ha añadido.

En este sentido, ha insistido en que la Comunidad de Madrid no puede "renunciar" a la reapertura de los centros, aunque "con medidas de protección adecuadas". "No podemos condenar a las familias con menores de 6 años a que no tengan dónde dejar a los niños", ha dicho Aguado, que ha advertido de que esto sería un "auténtico drama" para los hogares y también para las escuelas infantiles, a las que no se puede dejar "en la estacada".

"Las escuelas infantiles, si no abren, tendrán que cerrar", ha adelantado el vicepresidente regional, después de que el Gobierno central decidiese reabrir los colegios para los menores de 6 años cuyos padres tengan que trabajar de manera presencial.

Aguado se ha referido en estas declaraciones a la sugerencia hecha el lunes pasado por la ministra de Educación, Isabel Celaá, de volver el curso que viene a las aulas de manera presencial solo con la mitad de los alumnos.