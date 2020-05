Cómo superar una entrevista de trabajo online: no tengas miedo, habla natural, elige la ropa, revisa tus redes sociales...

En la actualidad, el Covid-19 ha hecho que la mayoría de los reclutadores opten por realizar reuniones virtuales. Sin duda, estas conllevan un ahorro económico y de tiempo, tanto para el entrevistador como para el entrevistado, según explican desde Adecco en un artículo publicado en su web. Y, por supuesto, mantener la seguridad y la salud de cada interlocutor.

En estas citas, los headhunters buscan conocerte un poquito mejor antes de decidir si eres el candidato ideal para su empresa. Sin embargo, ¿sabrías cómo superar una entrevista de trabajo online?

Con estos encuentros lo que se busca es que tú, como aspirante a un puesto de trabajo, confirmes lo que has indicado en tu currículo. Además, facilitarás la tarea del entrevistador al poder hablar en persona contigo y verificar cómo te desenvuelves ante distintas situaciones. No te asustes, estas reuniones no son para pillarte desprevenido ni ponerte en un apuro. Además, con un poco de preparación previa saldrás airoso de cualquier tipo de entrevista.

Aplicaciones para realizar entrevistas de trabajo online

Skype, Google Hangouts, GoTomeeting, Whatsapp, LinkedIn… la oferta de aplicaciones es bastante amplia. Será el reclutador quien te indique cuál es su preferida, con lo que tendrás que descargártela si aún no cuentas con ella.

La mayoría de estas herramientas son bastante parecidas y, por norma, suelen ser gratuitas. Es decir, no hay nada que te impida hacerte con la que necesites en cada momento. Unas contarán con más opciones que otras pero, para superar una entrevista de trabajo online, bastará con que sepas lo básico.

¿Qué me preguntarán?

Al igual que en las entrevistas tradicionales, te enfrentarás a preguntas como las siguientes:

¿Qué has hecho hasta el momento para crecer profesionalmente?

¿Tienes algún proyecto laboral propio?

¿Cuál es tu mejor virtud?

¿Cuál es tu defecto más importante?

¿Cuáles son tus habilidades? ¿Podrías poner un ejemplo de cómo tus habilidades te sirvieron en tu anterior empleo?

¿Serías capaz de convertir un feedback negativo en algo positivo?

¿Qué esperas alcanzar en tu futuro?

Estas cuestiones son solo un ejemplo. Tendrás que preparártelas con antelación para poder dar respuestas satisfactorias. Para ello, lo más aconsejable es que hagas un repaso de tu experiencia previa y saques las conclusiones oportunas. Qué capacidad de resolución mostraste, cómo era tu relación con los compañeros, qué decisiones tomaste… Ten en cuenta que el entrevistador busca conocerte un poquito más mediante casos puntuales. Esta persona confiará en todo lo que le digas, así que analiza tus reacciones y no dudes en contarle tus mejores ejemplos de acción-reacción de casos anteriores.

Entrevista online en tiempos de coronavirus Edward Jenner (Pexels)

Consejos para que tu entrevista online sea un éxito

Lo primordial para que tu entrevista de trabajo online sea un éxito es mantener la calma. Buscas empleo y el puesto al que optas te gusta. Quieres formar parte de la empresa y deseas que el reclutador quede encantado con tu perfil para que se decante por ti. Puedes conseguirlo. Para ello, te servirán de gran ayuda los siguientes consejos.

1. Recuerda la cita

Al ser una entrevista online, debes estar pendiente de cuándo tendrá lugar. Da igual lo apretada que sea tu agenda. Si es necesario, y ya que a estas alturas tienes experiencia con las Nuevas Tecnologías, hazte con las herramientas necesarias para recordarte tus obligaciones. Por ejemplo, Google Calendar, Todoist, Evernote o Doodle te vendrán de perlas para estas funciones.

2. Comprueba tu equipo y conexión

De nada servirá que aceptes entrevistas de trabajo online si no cuentas con las últimas versiones de las aplicaciones y una buena conexión a la red. Asegúrate con antelación que todo funciona correctamente y que no sufres cortes en Internet. A la hora de la reunión, es aconsejable que solo tengas abierta la aplicación que vayas a usar para evitar distracciones y concentrar toda tu velocidad de conexión al programa.

Lo mismo ocurre con los altavoces y el micro. Todas estas herramientas permiten que hagas pruebas de sonido antes de llamar o recibir llamadas. Verifica que escuchas bien y que el micrófono recibe correctamente tu voz. No te llevará más que unos segundos.

Por último, no olvides subir una imagen de perfil actualizada y formal. Estás buscando empleo, no pasar un buen rato con amigos. Lo mismo ocurre con el alias que elijas. Debes ser profesional y apostar por un nombre de perfil que te identifique en cierta manera. Ya tendrás oportunidad de reajustar tus datos de perfil si quieres usar este tipo de aplicaciones para conectar con conocidos y familiares.

3.Revisa tus redes sociales

Pasamos gran parte del día comprobando y actualizando las redes sociales. Intenta que lo que publiques en ellas no ponga en compromiso tus futuros puestos de trabajo. Tu vida personal debe estar perfectamente separada de tu vida laboral. Por eso, si tienes imágenes que pudieran desfavorecer tus oportunidades de trabajo, bórralas o pásalas a perfil privado.

4. Vístete para el éxito

Procura que tu ropa sea la adecuada para una entrevista de trabajo. Y olvídate de la idea de solo vestirte de cintura para arriba. Aunque lo más probable es que el entrevistador solo acceda a un plano de rostro y torso, podrían surgir imprevistos que hagan que te levantes de la silla. Ante tales eventualidades, mejor será que vayas bien vestido al completo ¿no crees?

5. Cuida el espacio que te rodea

Al igual que ocurre con la vestimenta, el lugar que elijas para hacer la vídeo llamada es muy importante. Debe ser un sitio libre de interrupciones y de ruidos. La atención del entrevistador debe centrarse en ti y no lo que tengas a la espalda. Si es necesario, avisa a tus compañeros de piso o familiares de lo que vas a hacer para que no te molesten durante la entrevista online.

6. Lenguaje corporal

El reclutador necesitará leer entre líneas con tu lenguaje corporal. Por ello, has de colocarte a la distancia adecuada de la cámara, de forma que en la entrevista queden visibles tu mitad superior y brazos.

Además, de esta forma tendrás espacio para colocar sobre la mesa tu currículo y un bloc de notas en caso de que necesites apuntar algo. También es recomendable tener operativo el gestor de correo electrónico por si tuvieras que enviar algún archivo al entrevistador.

7. Habla con naturalidad

Puesto que ya has tenido tiempo de estudiar la empresa en la que quieres trabajar y te has estado preparando para la entrevista, habla con la mayor naturalidad posible durante la misma. Debes ser claro y conciso al responder las preguntas y exponer tus puntos de vista. Confía en ti y transmite esta confianza a tu interlocutor.

8. Escucha

No cortes al entrevistador cuando te esté hablando. Escúchale. Necesita contar con la libertad de preguntarte lo que desea saber. Procura que la conversación sea fluida y que ambos tengáis el mismo tiempo para hablar.

Teniendo todo esto presente, te será bastante cómodo superar una entrevista de trabajo online. Actualiza tus datos en la plataforma de búsqueda de empleo y conviértete en el profesional que deseas. ¡Solo depende de ti!