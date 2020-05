Fani, en 'Supervivientes: En tierra de nadie': "Ivana es la peor persona que he conocido nunca"

Las declaraciones de Fani no suelen dejar indiferente a nadie, y la exconcursante de La isla de las tentaciones se despachó a gusto en la entrevista que le realizó este martes Carlos Sobera en Supervivientes: En tierra de nadie.

La madrileña, lejos de estar triste por su vuelta a España, se mostró "encantada" ya que por fin había conseguido volver a ver a su pareja, Christofer: "Nuestro reencuentro fue genial, fantástico. Tenía muchas ganas".

"Esta experiencia me ha servido para confiar un poco más en mí y que no me afecte tanto lo que piensen otros. Volvería, pero se pasa mucha hambre", añadió la superviviente.

Pero algunos de los momentos más destacados de su paso por el reality de Mediaset fueron sus enfrentamientos con Ivana Icardi, con crisis de ansiedad incluida. "Es la peor persona que he conocido nunca, a mí me ha tratado fatal", afirmó sobre la argentina.

Sobre la relación de Ivana con Hugo Sierra, Fani señaló que "iba a dejarle, pero que él lo haya hecho antes la ha servido para victimizarse y lo está aprovechando".

Además, añadió que "Ivana le dijo a Yiya en la orilla de la playa que no aguantaba a Hugo, su carácter y que era un mandón. Se estaba replanteando la relación y esto le está viniendo muy bien".

Pero la argentina está dando muestras en Supervivientes de que sufre por el amor del uruguayo: "Estaba hasta las narices de él, de su manera de decir las cosas, la verdad que, después de escuchar eso, verla así es muy chocante", concluyó Fani.