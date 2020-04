Fani sufre un ataque de ansiedad tras enfrentarse a Ivana, en 'Supervivientes'

Fani pasó este jueves, tras perder con Ferre, a formar parte de los concursantes 'desvalidos', pero en La Palapa volvió a tener una fuerte discusión, como el martes pasado, con Ivana Icardi, que desembocó en un ataque de ansiedad.

Y es que la convivencia en Supervivientes 2020 de ambas concursantes no pasa por su mejor momento, y lejos de arreglarse, empeora día a día, y más en un programa de este estilo, donde los nervios están a flor de piel.

Tras una pausa de publicidad, los espectadores pudieron ver como Fani se dirigió a Ivana y le dijo: "No nombres a mi hijo, ¿vale? No le nombres", mientras la argentina la contestó: "Seguro que tiene más educación que tú".

"Que no nombre a mi hijo", volvió a advertirla Fani, e Ivana contestó que "nombro a quien me da la gana". La pareja de Christofer contraatacó diciendo que "a mi hijo no porque yo a tu familia no la nombro".

"No lo hago porque tengo más educación que tu", señaló Fani, pero Icardi no se cortó y la contestó con un: "Que educación vas a tener tú si eres una choni", mientras Avilés intentaba poner paz entre ambas.

Pero la discusión continuó: "La educación se la he dado yo, guapa, te guste o no. Así es mi hijo, de educado y de humilde, cosa que es lo que te falta a ti". Ivana, lejos de amilanarse, respondió que "eres la primera en ir diciendo cuánto cobraba y que eras la que más audiencia hacías en tu programa [La isla de las tentaciones], que no me cuentes tu vida, tía".

La argentina siguió calificando a su compañera como "ridícula, manipuladora, mentirosa y falsa", pero Fani respondió: "Envidiosa, mentirosa, falsa... lo que quieres es que hable de ti".

Jorge Javier Vázquez intentó interrumpirlas llamando a Hugo, que puso cara de circunstancias porque sus compañeras no dejaban de discutir: "Se ha quedado buena noche...", afirmó el presentador.

Hugo, Ivana y Fani, en 'Supervivientes'. MEDIASET

Momentos después, los espectadores apreciaron que Fani no estaba con el resto del grupo, sino que estaba con Lara Álvarez, que intentaba tranquilizarla tras la discusión con Ivana.

Fani ha salido momentáneamente de la Palapa tras sufrir ansiedad https://t.co/0FBgMJbayp#SVGala7pic.twitter.com/VrcOCy0OGp — Supervivientes (@Supervivientes) April 2, 2020

El presentador anunció que "a Fani le ha dado un ataque de ansiedad y está con Lara tomando un poco de agua", mientras se escuchó a la concursante decir, mientras se secaba las lágrimas, que "me encuentro muy mal, tengo muchísima ansiedad".

Tras unos minutos con la presentadora, Fani abandonó La Palapa para que el doctor del programa la examinara mientras se marchaba diciendo "no puedo, no puedo".