Ivana se enfrenta con Fani, en 'Supervivientes: En tierra de nadie': "Has sido una falsa conmigo"

Programa por el que pasa, Fani deja amigos y enemigas, y Supervivientes no iba a ser menos, ya que este martes vivió un fuerte enfrentamiento con Ivana Icardi, que la acusó de "ser una falsa conmigo".

"¿Sabes por qué estás aquí?", la preguntó Carlos Sobera a la exparticipante de La isla de las tentaciones, que contestó: "No lo sé, ¿Por qué mañana es el cumpleaños de mi hijo? Cumple 12 años".

El presentador le dijo que "supongo que tendrás muchas ganas de darle un mensaje y felicitarle". Fani contestó afirmativamente e inmediatamente aprovechó la oportunidad que le brindó el programa para felicitar a su hijo.

"Mi vida, te amo con locura. Muchísimas felicidades. Sé que va a ser un cumpleaños difícil porque estoy a muchos kilómetros de ti, pero estás en casa con tu padre, con Christofer, y estoy segura que te va a comprar una tartita y soplar las velas", señaló la superviviente.

Y añadió que "eres lo mejor de mi vida, el que me da fuerzas para continuar y sabes que estoy aquí por ti. No me olvides".

Tras el mensaje, Fani se llevó una sorpresa al descubrir que a su lado se encontraba Ivana, con al que se fundió en un abrazo, pero Icardi la preguntó: "¿Estás contenta de verme?". Carbajo la contestó que si, a lo que la argentina aseguró que "eso no te lo crees ni tú".

"Con la que más has falseado ha sido conmigo. Te he dicho que pasaras de mí y no has querido porque te convenía", continuó diciendo Ivana.

La argentina aseguró que Fani había hablado de ella a sus espaldas, reprochándola que tuvo con Nyno y Jorge la semana pasada: "Has sido muy falsa y la gente se ha dado cuenta y te ha visto la cara".

Christofer desde el plató del programa defendió a su pareja: "Es muy triste que, tras el mensaje a su hijo, Ivana le plante ese monólogo que no sé de donde se lo ha sacado. Parecía que lo tenía apuntado en la mano para tener más protagonismo".