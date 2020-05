El PSOE reprocha la "poca o ninguna" lealtad de la Junta con el Gobierno y Barrios les tilda de "mezquinos"

La sesión de la Comisión parlamentaria en la que comparecía el consejero de Empleo e Industria se ha vivido un debate intenso entre el representante del Gobierno autonómico y el portavoz socialista, a quien la presidenta del órgano ha reclamado en varias ocasiones que respetara el turno de palabra del consejero.

De hecho, en el turno final para preguntas o aclaraciones, abierto a otros miembros, la secretaria de la Comisión, la 'popular' Smara Morala, ha impedido concluir su intervención a la socialista Rosa María Rubio, ya que entendía que trataba de realizar una "valoración" sobre el consejero con una crítica por "no asumir responsabilidades" y no una pregunta o aclaración.

González Reglero ha considerado "inaudito" que la Junta critique el retraso en el pago de las prestaciones por Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) cuando se han producido "en muchos casos" retrasos en la notificación de la solicitud al Servicio Público de Empleo (SEPE) por parte de las empresas a través de la Administración regional.

De hecho, se ha vuelto a referir al caso de una empresa que ha demorado en un mes el envío de datos relativos al expediente y ha culpado de ello a la "dejadez o malas prácticas" que puede haber en el Ejecutivo regional para "culpar al Gobierno de España".

Asimismo, el procurador socialista ha añadido que las ayudas o prestaciones anunciadas por la Junta para apoyar a trabajadores "todavía no se pueden cobrar" y no solo las vinculadas con los ERTE, tampoco las de apoyo a la contratación, entre otras. "Han sido los primeros en firmar y los últimos en publicar las bases, pero seguramente culpen al Gobierno", ha apostillado González Reglero, que ha reprochado la "poca o ninguna lealtad" del Ejecutivo regional con el estatal.

El portavoz del Grupo Socialista ha añadido, con respecto a las ayudas complementarias a los trabajadores afectados por ERTE, la pregunta de por qué se ha mantenido el presupuesto en 6 millones de euros y no se ha incrementado a 10 millones, como recuerda que pidieron los sindicatos en el diálogo social, pues la cantidad, en su opinión, será insuficiente. De hecho, ha pronosticado que hasta "agosto o septiembre" los trabajadores no cobrarán esas ayudas.

En cualquier caso, González Reglero ha concluido su primera intervención ofreciendo "mano tendida y lealtad" al Gobierno regional, pero le ha recordado al consejero que "negociar no es imponer".

Por su parte, Barrios, que ha asegurado sentirse "provocado" ha respondido asegurando que la intervención del portavoz socialista le parecía una "crítica mezquina y malintencionada" pues defiende que el Gobierno ha buscado el consenso y la coordinación. De hecho ha recordado que podrían haber aprobado antes las ayudas, pero prefirieron consensuar primero las medidas con el Diálogo Social.

En lo relativo a la acusación sobre los retrasos en la tramitación, Barrios ha aseverado que "solo puede ser fruto de la ignorancia" y del desconocimiento del Real Decreto que regula los ERTE, pues ha apuntado que González Reglero no es "mala persona". "Si lo que se busca es un puñado de votos, esto es mezquindad política, lo peor que existe", ha insistido.

El consejero ha apuntado que, en la modificación normativa del pasado 28 de marzo, el Ministerio establecía que las Comunidades "no eran necesarias" para la tramitación de los ERTE, al tiempo que ha recordado que debe ser el empresario quien aporte la información porque los trabajadores no podían acudir a los registros públicos, ya que no atienden al público con motivo del estado de alarma, y por vía telemática quien no tenga Internet o escáner en casa no podría hacerlo, lo que generaría "desigualdad".

En cuanto a las ayudas complementarias, Barrios solo se ha referido a las vinculadas a los ERTE para aseverar que si no se sabe quién ha recibido la prestación del estado ni durante cuanto tiempo no puede aportar la ayuda autonómica. De hecho, ha apuntado que van a intentar poder realizar los pagos antes de septiembre.

Barrios ha resumido la situación que ha vivido el servicio de empleo regional en que ha sido "el peor mes, gestionando lo casi imposible", 33.000 solicitudes de ERTE, y ha pedido perdón porque reconoce que en algunos casos ha habido errores, pero ha apostillado que nunca ha criticado a los trabajadores de la Administración del estado, por lo que ha incidido en que no admitirá que se eche la culpa a la Junta de algo en lo que no la tiene.

IMPUESTOS

El portavoz socialista también ha incidido en su postura contraria a la bajada de impuestos que plantean partidos como el PP o Ciudadanos y ha defendido que la crisis "ha servido para que algunos descubran la necesidad de lo publico" por lo que ha preguntado a los "liberales" si algún país plantea salir de esta situación bajando impuestos.

Por ello, ha defendido que debe pagar quien más tiene, quien más gana y quien más hereda, para que colaboren "por ejemplo a mantener el servicio sanitario público".

El consejero, en su turno de réplica, ha considerado que en un momento como el actual no se puede "cargar con más impuestos a trabajadores y empresarios", ya que "no se puede soportar hoy en día una mayor presión fiscal". Del mismo modo, le ha preguntado a González Reglero "de dónde quiere" que se saquen los fondos para aportar más ayudas, ya que ha recordado que el Ejecutivo central ha "detraído 80 millones de euros" a las autonomías de la cotización para formación de trabajadores y tampoco ha devuelto la parte de la liquidación del IVA de 2017 correspondiente a las autonomías.

Con respecto a otros grupos políticos, el portavoz del Mixto y procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, ha subrayado la importancia que tendrá la cohesión territorial en la salida de la crisis y ha reclamado un "compromiso firme" de la Consejería de Empleo e Industria con el Plan Ávila y otros planes similares para otras provincias, ya que serán "fundamentales" para la reactivación económica.

"Ahora no puede quedar en segundo plano, porque si estábamos mal, ahora estamos peor", ha recordado Pascual, que se ha referido a la "desidia" que ha sufrido Ávila por parte de muchos gobiernos.

Por ello, el consejero Barrios ha planteado al procurador abulense que "no se preocupe" por el Plan, pues lo considera "más necesario ahora que nunca", al igual que otros similares previstos en otros territorios, pues ha coincidido en que la industria "es la llave de la salida de la crisis".

AMPLIACIÓN DE LOS ERTE

Por su parte, el portavoz de Cs, Juan Pablo Izquierdo, ha arrancado su intervención con un agradecimiento a los funcionarios de la Consejería del ramo por el "gran trabajo" realizado para tramitar los 33.000 ERTE, y ha reclamado en su discurso que el Gobierno de España debe ampliar los criterios para acogerse a los ERTE de fuerza mayor más allá del estado de alarma, "especialmente para aquellos sectores que generan una gran cantidad de puestos de trabajo como el comercio y la hostelería".

El portavoz del Grupo Popular, José Alberto Castro, ha alabado la "transparencia y cercanía" del equipo de la Consejería con los grupos parlamentarios y el "buen tono de todos los portavoces", aunque aún no había intervenido el socialista, a quien en una posterior intervención ha acusado de "demonizar" a los empresarios.