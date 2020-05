Reprenen les obres de l'edifici de Murillo que va patir assalts per a destinar-ho a col·lectius vulnerables

És un bloc de nou vivendes que durant el procés de tramitació final va patir diversos assalts que van provocar danys importants. En l'adjudicació es prioritzarà a col·lectius amb dificultats, informa la Generalitat en un comunicat.

A la fi de gener van començar els treballs d'aquest edifici cèntric del 'cap i casal' amb una inversió de 390.000 euros. L'antic Institut Valencià de Vivenda, hui EVha, va acabar les obres, encara que els danys en elements comuns i en la major part de les vivendes van obligar a actuar perquè siga habitable.

El 3 d'abril, les mesures extraordinàries per la Covid-19 van obligar la suspensió dels treballs. No obstant açò, com no està habitat i les obres no suposen contacte amb personal alié, a la fi de mes es van poder reprendre seguint les normes establides pel Govern central. Totes les actuacions compleixen les mesures de seguretat i salut, sota la supervisió de tècnics.

En l'adjudicació es prioritzarà els col·lectius amb dificultats, com víctimes de violència masclista, afectats per un desnonament derivat d'una execució hipotecària o persones amb discapacitat. Durant l'estat d'alarma, l'entitat continua atenent les urgències sorgides en les vivendes públiques i executa treballs d'adequació de molts immobles que es destinaran a les famílies amb necessitats.

L'edifici del carrer Murillo és un dels inclosos pel Consell dins pla de reactivació de promocions d'edificació que van ser paralitzades per anteriors governs valencians. Suposa la represa de huit edificis en diversos municipis de la Comunitat Valenciana, amb una inversió de 6,3 milions i l'objectiu d'ampliar el parc de vivenda protegida de lloguer assequible en 111 vivendes.