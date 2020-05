Consultorio de Vivienda: "Mis vecinos pasean una zona amplia pero dentro de la urbanización, ¿pueden hacerlo?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

PREGUNTA En mi urbanización veo que los niños bajan a pasear a una zona verde que es amplia, eso es cierto, pero que está dentro de la urbanización. ¿Eso es posible con el confinamiento? ¿Me pueden decir qué está permitido y que no tanto dentro como fuera? Es que no me queda claro.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Únicamente se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público. Por lo tanto, sigue manteniéndose la prohibición del uso de las zonas comunes de las comunidades toda vez que dichas zonas tienen la consideración de espacios privativos.

Por lo tanto, los niños no podrán jugar ni permanecer en estos espacios, ni deambular por los mismos, si no es con el objetivo anteriormente expresado de acceso a la vía pública.

Perros grandes sueltos que asustan

PREGUNTA Vivo en un edificio que colinda con un chalet (mi piso está pegado) en el que tienen a 3 perros grandes sueltos en el jardín. Es una casa que hace esquina y el jardín rodea toda la casa con lo cual los perros van por todos sitios 24 hs al día y le ladran a todo el que pasa, ya sea un peatón, un coche o hasta una mosca, incluso se asoman entre las rejas con el peligro de que puedan morder a alguien.

He pedido personalmente a los dueños que encierren a los perros por lo menos de noche para poder descansar ya que se oyen como si los tuviera yo dentro de casa y hace caso omiso. El administrador del edificio ha dicho que no hay nada que la comunidad pueda hacer. ¿Esto es así?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Puede consultar la normativa urbanística sobre tenencia de animales así como realizar una medición de los ruidos para corroborar si efectivamente se incumple la normativa vigente. Si así fuese, puede denunciar los hechos ante el ayuntamiento.

Visitan la piscina sin acabar

PREGUNTA Tenemos una piscina creada desde el año pasado pero aún está sin terminar. Faltan algunas arreglos de la constructora. Mi duda es que con el presente estado de alarma que tenemos en el país si vecinos pueden bajar a la zona común a ver cómo. Estos vecinos, que bajan con sus hijos, no son ni presidente ni vicepresidente de la comunidad.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Existe una obligación general de confinamiento en el domicilio salvo las excepciones previstas por orden ministerial dentro de las cuales no se incluyen el deambular o pasar el rato en las zonas comunes de la urbanización al tener la consideración de espacio privativo.

Olor a droga

CONSULTA Soy propietaria de un piso en cuyo rellano hay dos pisos más. La dueña del piso de al lado lo ha alquilado hace un tiempo a una pareja de italianos que se pasan el día fumando marihuana.

El olor es tan persistente que huele siempre en el rellano y entra en nuestra casa. Les hemos hecho saber de la molestia que eso supone pero hacen oídos sordos. ¿Existe alguna acción legal o a través de la comunidad que podamos realizar, puesto que se trata de una droga?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El Código Penal español no tipifica como delito el consumo, posesión y cultivo del cannabis para consumo personal (hasta un máximo de 100 gramos).

En consecuencia, salvo que se pueda probar que excede de dicha cantidad lo que sería constitutivo de una actividad ilícita, puede enfocarse este asunto como actividad molesta e insalubre pudiendo ejercitar la acción de cesación prevista en el art. 7.2 de la LPH.

Sin junta por la cuarentena

CONSULTA Hemos comprado en una urbanización recientemente terminada y creada la comunidad. Ante la situación de cuarentena no podemos realizar juntas de vecinos pero urge contratar o cambiar empresas de mantenimiento, ya que las que contrató la promotora son muy caras y además de bajar costos conseguiremos rebajar la cuota de comunidad.

He planteado al presidente que tome las medidas oportunas para seguir funcionando y rebajar la cuota, pero me indica que es ilegal ya que tiene autorizarlo la junta propietarios.

Ante esta situación tan excepcional debe de haber fórmulas para seguir trabajando y luego ratificarlo en junta cuándo se pueda hacer. ¿Hay alguna fórmula, ley, jurisprudencia, etc?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Las cuestiones que me plantea tienen necesariamente que ser aprobadas por la junta, por lo que no se puede adoptar decisiones hasta que no pueda celebrarse la misma.

Olores por los enchufes

CONSULTA Vivo en un último piso 7 y me suben olores procedentes de la bajante comunitaria que va desde la terraza comunitaria pasando por los aseos. En el paso por el aseo de mi casa me salen olores por los enchufes. La comunidad no me hace caso, ¿qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si la comunidad no le hace caso puede ponerse en contacto con el perito del seguro o con un aparejador para que realice las pruebas necesarias que demuestren que los olores que tiene en su casa tienen su origen en la bajante comunitaria.

Si fuese así, la comunidad está obligada a realizar las obras necesarias para garantizar la habitabilidad en su vivienda de forma que se resuelva definitivamente este problema.

Coche y moto en la misma plaza

CONSULTA Mi vecina aparca en su plaza de garaje, contigua a la mía, un coche y una moto a la vez. Y la parte trasera del coche sobresale de la plaza, con lo cual, y teniendo en cuenta otras columnas, tengo que realizar varias maniobras para poder aparcar yo.

Hablé con ella de buenas maneras para plantearle varias opciones (una era que aparcara la moto en otra plaza de garaje que también tiene) pero se negó rotundamente.

Todo esto lo puse en conocimiento del administrador de la finca, que le hizo llegar dos escritos indicando que en una plaza de garaje solo está permitido un coche, pero sigue haciendo caso omiso.

¿Qué opciones o medidas judiciales existen para poder solventar el problema de una vez por todas?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Esto que me comenta es muy habitual en los garajes de las comunidades. Como regla general, solo está permitido el estacionamiento de un vehículo por plaza pero lo que no hay duda es que no se debe sobresalir de las líneas que la delimitan porque ocupan zona común y además, como es su caso, causa molestias.

Si ya ha utilizado la vía del diálogo y desgraciadamente no ha funcionado deberá acudir a la vía judicial por actividade molestas. Para ello previamente envíe un burofax a la propietaria para que quede constancia del apercibimiento y realice fotos que demuestren cómo estaciona para aportarlo con la demanda.

Además, solicite al presidente que se trate este asunto en la próxima junta que se celebre.