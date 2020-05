Coronavirus.-Reobertura del 80% de perruqueries valencianes: "una bogeria" de gent, dubtes i fortes mesures de seguretat

En aquest sentit, el president del gremi de perruquers a València, Paco Fortea, ha lamentat en declaracions a Europa Press que les condicions per a la reobertura, que el sector esperava "com aigua de maig" isqueren aquest mateix diumenge en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), sense deixar-los "temps" per a preparar-se. "Hi ha gent gran que no sap que ha de vindre en la seua franja horària del passeig", ha exemplificat.

Encara així, la majoria dels locals de perruqueria tenen ja tota l'agenda plena per a tota la setmana. No obstant açò, Fortea ha alertat que les limitacions pròpies d'aquesta 'fase zero' de la desescalada davant de la Covid-19, -que únicament permeten un client per cada treballador-, implicaran pèrdues d'entre el 60 i el 70% en els establiments de dones i de prop d'un 30% en els de homes.

I és que segons ha explicat, la forma de treballar habitual podia fer que un mateix professional portara tres clientes alhora: mentre una està amb les metxes posades, una altra passa a tall i una altra a llavat. No obstant açò, ara no podrà agafar una nova clienta fins que no acabe amb la qual està, de manera que mentre es deixa posats productes com el tint, metxes o tractaments per al cabell, no podrà fer una altra cosa.

"La restricció d' un client per perruquer ens va a perjudicar moltíssim". "Podem estar més de 40 minuts sense fer gens", cosa que repercutirà en caixa, ha insistit.

A més, el president del gremi de perruquers valencià tem un canvi en els hàbits de la clientela. A pesar de l'"al·luvió de faena inicial" que tenen per a aquest mes, Fortea creu que caldrà esperar a veure "què gent es queda després, ja que hi ha els qui que s'han acostumat a estar temps sense la perruqueria, que han après a posar-se el tint o que s'han apanyat bé a casa i ja no vindran tan sovint".

Fins a la declaració de l'estat d'alarma per a evitar la propagació de la pandèmia de la Covid-19, hi havia al voltant de 4.500 perruqueries a la Comunitat Valenciana, però després d'aquesta crisi Paco Fortea avisa que el 40% d'aquests establiments podria tancar.

Davant aquesta situació, el sector reclama tornar a ser considerat essencial com abans del 2012, data en la qual va deixar de tindre eixa qualificació i es va incrementar el seu IVA del 10 al 21%. Ara, la perruqueria reclama tornar a l'IVA del 10% per a poder fer front a la crisi derivada del coronavirus i mantindre ja eixe percentatge més enllà d'aquesta crisi.

PROTECCIÓ EXTRA I LLACUNES EN LA NORMATIVA

Un dels negocis que ha decidit obrir aquest dilluns en el primer dia de la 'fase zero' de la desescalada és la barberia Los Tres Bigotes. El seu propietari, Juan Luis Murillo, ha indicat a Europa Press que ha pogut adaptar el local, atés que moltes de les mesures de desinfecció ja les tenia i ara ha sumat la "protecció extra" requerida per a evitar contagis.

A primera hora està ell a soles i, més tard, s'incorpora un altre barber per a poder atendre la llista d'espera de clients que ja li ha omplit l'agenda fins al 15 de maig. Hui la perruqueria estarà oberta fins a les 20.30 hores, ha apuntat.

Murillo ha pogut obrir el local habilitant les places necessàries per a poder guardar la distància de seguretat dels clients. A més, porta mascareta i guants i ofereix als seus clients una mascareta en cas de no tindre. Així mateix desinfecta tant material de tall com les butaques i tot el tèxtil que usa per a evitar contagis.

En la seua opinió, "la normativa ha eixit tard i té llacunes" pel que entén que molts hagen preferit no obrir ja que "hi ha aspectes que no es concreten i poden crear confusió". Murillo va prendre la decisió d'obrir després de consultar amb el seu assessor per a estar segur que s'adaptava a allò que es demanava i fins i tot creu que podria atendre més gent, per la qual cosa li ha demanat que estudie eixa possibilitat.