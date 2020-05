David Bustamante hace un 'tour' por su casa para presentar la nueva versión de su canción 'Feliz'

David Bustamante ha aprovechado el tiempo que le brinda la cuarentena por el coronavirus para mandar un mensaje de optimismo frente a la pandemia. Y es que el cantante ha publicado en su cuenta de Instagram una nueva versión de uno de sus temas más populares, Feliz, con un divertido vídeo desde su casa.

El artista ha cambiado la letra de la canción para trasladarla al contexto actual, marcado por el avance del Covid-19 a nivel global. "Feliz con lo que tengo en mi confinamiento, este es mi momento para hacerte reír", reza el nuevo estribillo.

De este modo, el cántabro ha presentado la versión actualizada de Feliz a través de un vídeo en el que muestra algunos rincones de su casa, donde pasa el confinamiento desde que se decretó el estado de alarma; y en el que también aparecen sus compañeros haciendo ejercicio y algunas labores del hogar.

De este modo, el artista se pasea en el vídeo permitiendo descubrir algunos espacios de su luminosa casa. Primero, sale de una habitación y cruza el pasillo, donde se ve a sus espaldas lo que parece ser el comedor. Después, se tira en la cama de su dormitorio para jugar con su hija Daniela y, de ahí, pasa a la cocina, donde se coloca un delantal mientras canta su nuevo tema.

Pero eso no es todo, ya que Bustamante también deja ver cómo es su terraza, de color blanco y decorada de manera discreta. En este espacio, el intérprete disfruta del estribillo haciendo uso de su guitarra y utilizando la escoba a modo de micrófono. Finalmente, muestra una pequeña parte del salón, como no, haciendo pesas con una garrafa. "Haciendo gym yo soy feliz", dice.

"Este es un regalo de parte de todo mi equipo y este que os quiere con locura, con la única intención de arrancaros una sonrisa. Muero de ganas por hacer lo que más me gusta, que es cantaros desde mi lugar favorito, el escenario. Gracias por estar siempre ahí", se lee en el texto que acompaña a la grabación.

El vídeo, que ya cuenta con más de 15.000 'me gusta' y que registra casi 150.000 reproducciones, ha causado alegría entre sus seguidores, quienes no han dudado en comentar. "Eres increíble, me has alegrado el día", "qué grande eres, mi héroe", "me voy a la cama con una gran sonrisa" son algunos de los mensajes.