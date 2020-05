Monago aboga por poner lo mejor de sí mismos para no volver a vivir un 1 de mayo siendo "líderes en paro"

Asimismo, ha pedido una "reestructuración completa" del presupuesto autonómico para "destinar todos los fondos disponibles" a paliar los efectos "devastadores" de la crisis propiciada por el Covid-19.

De este modo, Monago se ha referido al Día Internacional del Trabajo que se celebra este viernes y que "desgraciadamente, más de 116.000 extremeños no pueden celebrar porque, simplemente, no tienen trabajo", recordando que en esa cifra no están incluidos los "miles de extremeños" que se encuentran en situación de ERTE y que "también atraviesan momentos de mucha zozobra y desvelos".

"Teníamos señales de alerta que se han transformado en realidades", ha señalado Monago, destacando un desempleo "que no para de crecer" y una caída del crecimiento económico "como no se había conocido en mucho tiempo" por lo que, a su juicio, la Junta de Extremadura "debe intervenir y hacerlo de manera inmediata" porque "no valen los parches que han querido poner con ayudas mínimas, préstamos o avales" y Fernández Vara "tiene que dejar de mirar de reojo a Sánchez y actuar sin dilación" porque "mañana puede ser demasiado tarde".

El presidente del PP ha recordado que Extremadura lidera el desempleo en España "prácticamente todos los meses desde que Fernández Vara es presidente de la Junta" y que actualmente, la tasa de paro regional es superior en diez puntos a la media nacional, así como que Extremadura es la única comunidad en la que el paro creció en el último año, mientras descendió en el conjunto del país, ha informado el PP en nota de prensa.

De este modo, Extremadura es líder en paro porque "durante estos últimos cinco años, no se han llevado a cabo unas políticas activas de empleo de verdad, no se ha creado empleo de calidad ni indefinido" y apenas ha habido "parches de ayudas a contrataciones temporales que sólo han permitido producir un empleo de baja calidad", ha indicado.

José Antonio Monago también ha recordado que Extremadura lidera la tasa de paro femenino, por lo que las mujeres extremeñas sufren un doble perjuicio "por ser mujeres y ser extremeñas" al igual que la región lidera el paro juvenil.

"Ese es el futuro que les tiene preparado el socialismo extremeño a nuestros jóvenes" ha sentenciado el presidente de los 'populares' extremeños, recordando que "miles de jóvenes han tenido que hacer la maleta en los últimos años en busca de una oportunidad de futuro, lejos de su tierra y de sus familias".

Para el presidente del PP extremeño, la Junta "no ha hecho nada por abandonar el vagón de cola" del desempleo en España y ahora, con un tejido productivo b"ajo mínimos, un paro galopante y sin capacidad financiera para realizar inversiones", Extremadura se enfrenta a los "efectos devastadores" de una pandemia que ya ha provocado una caída del 5 por ciento del PIB nacional en el primer trimestre del año.

"Si no ponemos remedio rápido, puede llevarse por delante el futuro de nuestra región" ha finalizado.