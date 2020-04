Coronavirus.-Cs pide a Espadas "no poner barreras a movilidad" y garantizar "acceso universal al centro"

Así, y tras el anuncio realizado Espadas de estudiar el aumento de las zonas peatonales los fines de semana para incrementar el espacio entre viandantes, Pimentel ha añadido que "la casuística actual y la excepcionalidad del momento invitan a no tomar decisiones precipitadas", ya que "no sabemos cómo va a ser el flujo de personas en los próximas semanas". Por tanto, "no es momento de limitar sino de trabajar en una actualización del plan de movilidad que aconseje qué medidas hay que tomar a corto y medio plazo", ha indicado.

En un comunicado, ha advertido de que "no se puede poner todos los huevos en la misma cesta" y que "la movilidad en la fase de desescalada debe ser transversal y abarcar la mayoría de alternativas posibles", de modo que "se facilite al máximo el acceso al Casco Antiguo o Triana, independientemente de la edad y la capacidad de movilidad que tenga cada sevillano".

En este sentido, ha considerado "fundamental" que el gobierno municipal aclare cuál es su plan para el transporte público y "cómo va a hacer que Tussam mantenga la competitividad de su oferta y horarios sin que haya aglomeraciones en su interior y sin poner en riesgo la seguridad de los usuarios", ya que "es una evidencia que los sevillanos deberán recuperar la confianza antes de volver a los hábitos previos al estado de alarma".

El portavoz municipal de la formación naranja ha considerado que el "equilibrio" al que ha hecho referencia el alcalde pasa por "tener en cuenta la opinión de todos los sectores afectados", entre ellos "los vecinos y comerciantes de las zonas afectadas", pues "el objetivo debe ser que todos los sevillanos podamos convivir y disfrutar de la ciudad sin restricciones" y que "no demonicemos el uso del vehículo privado en un escenario tan excepcional como el actual".

Así, ha añadido que "está claro que tenemos que trabajar juntos en alternativas que se basen en la sostenibilidad de la movilidad y en recuperar espacios para los peatones" pero "también hay que garantizar que todos los sevillanos tengan una opción rápida y eficaz para desplazarse por la ciudad".

Pimentel ha recordado que Ciudadanos apuesta por regular el tráfico en zonas como el Casco Antiguo o Triana, pero que "esto no puede hacerse a la ligera ni con medidas ideologizadas". Por ello, ha insistido en su petición de suspender la puesta en marcha del Plan Respira hasta que la ciudad recupere los datos económicos anteriores a la crisis sanitaria y "mientras no se corrijan los errores que hicieron fracasar el Plan Centro en 2011", como "la falta de aparcamientos disuasorios o el impulso del transporte público".

Apuesta por "un plan alternativo basado en el sentido común y en la convivencia de todos" que "está ultimado" y que pondrá encima de la mesa del alcalde en cuanto la ciudad recupere su "pulso habitual".