Susanna Griso explica en directo cómo se lesionó haciendo remo en casa: "Tuve una contractura durante de 7 días"

Los colaboradores del programa de Espejo público han explicado este jueves cuáles son sus rutinas para hacer ejercicio durante esta cuarentena. Susanna Griso ha contado en otras ocasiones que practica yoga y pilates desde casa, a lo que ha añadido un nuevo ejercicio, el remo.

La presentadora ha contado que tiene una máquina de remo en su vivienda y que utilizándola se hizo daño. "Tuve una contractura durante de 7 días", ha comentado la conductora del magazine matutino de Antena 3, que además ha confesado no saber utilizar la máquina de ejercicio correctamente.

La comunicadora ha confesado creer que la lesión se produjo al inclinar la cabeza hacia delante durante el ejercicio."Yo revindico a los entrenadores personales", ha anunciado Griso, ya que según ha explicado la presentadora, son necesarios para no producir lesiones durante la actividad deportiva.

El programa ha conectado en directo con Ikañi García, entrenador personal, que ha asegurado que la máquina de remo es una de las más seguras. "Pues, no sé qué he hecho con la máquina de remo. Conmigo no ha sido seguro", ha bromeado la periodista.

El resto de colaboradores han mostrado cómo hacen ejercicio desde casa. Nacho Abad, Alfonso Egea y Gonzalo Vans han grabado sus rutinas de ejercicios para enseñarlos en directo.